Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с сильным повышением порядка 1.5-2%, в районе 2430-2440 п. В качестве сильных поддержек выступят уровни 2400, 2390 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2450, 2460 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет сильное утреннее улучшение состояния внешнего фона, связанное с итогами завершившегося саммита G20 в Аргентине. Не исключено, что позднее он сумеет продолжить повышение в район 2450 п.

Во второй половине дня в США состоится публикация блока второстепенных по значимости макроэкономических показателей (18.00 МСК). Американская статистика останется «в тени» сегодняшнего позитива по итогам саммита «большой двадцатки». В целом российский рынок акций сегодня имеет хорошие предпосылки для позитивного закрытия.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.25%) и РТС (-1.33%) закрылись с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Этому способствовало неблагоприятное состояние внешнего фона, сохранявшееся до завершения основной торговой сессии в РФ. Участники локальных торгов не смогли проигнорировать возобновившееся падение стоимости фьючерсов не нефть сорта Brent, которые сползли ниже отметки $59 за баррель. Таким образом, до конца минувшей недели в указанных контрактах сохранялась негативная среднесрочная техническая картина. Свою неблагоприятную роль продолжила играть и новость о том, что президент США Дональд Трамп отменил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным «на полях» саммита G20 в Аргентине.

Однако уже в понедельник утром состояние внешнего фона существенно улучшилось. Сырьевые и фондовые рынки начали отыгрывать обнадеживающие итоги завершившегося саммита «Большой двадцатки». В частности, фьючерсы на нефть обоих ключевых сортов сегодня утром выросли в цене примерно на 5%. Поводом для этого стало известие о том, что первые лица США и Китая договорились приостановить введение новых взаимных торговых пошлин на 90 дней. Это ослабляет опасения относительно замедления роста китайской экономики и падения мирового спроса на все виды промышленного сырья и энергоносителей. Таким образом, сегодня утром сложились условия для позитивного открытия локальных фондовых индексов с масштабным разрывом вверх.

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ8) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 6.1 п., или около 0.6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС. Однако такая осторожность, скорее всего, сменится на позитив уже сегодня утром.

На фоне умеренного падения индекса МосБиржи, состоявшегося в пятницу, наиболее ликвидные акции закрылись с разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее заметным движением среди голубых фишек стала довольно резкая просадка акций Алроса (ALRS RM, —3.26%). Бумаги алмазодобывающей компании вновь сползли ниже значимого ценового уровня 100 руб., который поочередно играет роль технической поддержки и сопротивления. Их не сумело поддержать известие о том, что эмитент избавится от очередного непрофильного актива. По итогам состоявшегося аукциона планируется подписание договора купли-продажи имущественного комплекса гостиницы «Полярная звезда», расположенного в городе Якутске. Возможно, инвесторов и спекулянтов обеспокоило сообщение о том, что генеральный директор – председатель правления АК «АЛРОСА» Сергей Иванов сократил принадлежащий ему пакет акций в компании с 0.0333% до 0.0272%.

Акции Газпром (GAZP RM, —2.24%) отступили от достигнутого накануне полуторамесячного максимума. В середине прошлой недели они пользовались повышенным спросом на фоне заявления представителя газовой монополии о возможном увеличении уровня дивидендных выплат уже по итогам 2018 года. Дополнительным стимулом для фиксации краткосрочной прибыли «по факту» послужила пятничная публикация неаудированной финансовой отчетности «Газпрома» по МСФО за 9 месяцев 2018 года. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром» по итогам 3 квартала увеличилась почти на 93% и составила порядка 386 млрд руб. С начала 2018 года прибыль акционеров «Газпрома» возросла почти на 75%, до уровня в 1017 млрд руб.

Бумаги Транснефть-ап (TRNFP RM, +2.36%) сумели обновить свой семимесячный максимум. Стимулом для этого послужило сообщение члена совета директоров эмитента о том, что в следующем году может быть запущена программа выкупа этих бумаг. Указанный вопрос пока еще не решен окончательно.

Существенно сильнее рынка также закрылись бумаги Лукойл (LKOH RM, +2.73%), Аэрофлот (AFLT RM, +1.11%), Роснефть (ROSN RM, +1.46%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +1.63%), ИнтерРао (IRAO RM, +3.21%), М.Видео (MVID RM, +3.95%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильное повышение стоимости в среднем на 2.0%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 5%. Фьючерсы на золото прибавили в цене около 0.4%. Японский фондовый индекс Nikkei225 вырос на 1.0%. Гонконгский Hang Seng прибавил 2.7%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как на редкость позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с масштабным повышением.