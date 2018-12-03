Рынок акций РФ и рубль вырастут на фоне позитивных итогов саммита G20, в частности, временного торгового перемирия между США и Китаем. Растущие азиатские площадки и стоимость нефти подержат отечественный рынок акций.

ПРОГНОЗЫ

"Итоги саммита G20 в Буэнос-Айресе способствуют улучшению риск-аппетита на глобальных рынках. Временное торговое перемирие сроком на 90 дней между Китаем и США, в течение которого обещается отсутствие новых торговых пошлин (ранее анонсированных американской администрацией), воспринимается инвесторами как весьма позитивный сценарий", — отмечает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ожидает открытия индекса Мосбиржи с сильным повышением порядка 1,5-2%, в районе 2430-2440 пунктов. В качестве сильных поддержек выступят уровни 2400, 2390 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2450, 2460 пунктов, указывает он.

"В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет сильное утреннее улучшение состояния внешнего фона, связанное с итогами завершившегося саммита G20 в Аргентине. Не исключено, что позднее он сумеет продолжить повышение в район 2450 пунктов", — полагает аналитик.

"Итоги встречи "Большой двадцатки" и растущая утром нефть позволят рублю укрепиться на открытии торгов понедельника. Ожидаемый дневной диапазон движения для курса доллара США составляет 65,8-67,2 рубля, для европейской валюты — 74,7-76,3 рубля", — говорит Вадим Иосуб из "Альпари".

"Темой этой недели станут заседания ОПЕК, ОПЕК+, которые состоятся 5-7 декабря. По итогам встречи президента РФ с саудовским наследным принцем, Владимир Путин сообщил, что у обеих стран есть договоренность продлить соглашение сделки ОПЕК+, но окончательных решений по конкретным объемам добычи нефти пока нет", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы выросли в пятницу примерно на 0,8% на фоне саммита G20 в Аргентине.

Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 1,77-2,19%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на 1-2,7%: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai растет на 2,7%, гонконгский Hang Seng Index – на 2,46%, японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,86%.

Стоимость нефти колеблется на уровне 62,22 доллара за баррель по марке Brent (плюс 4,64% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1299 доллара против 1,1291 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в последний день осени снизился по основным индексам, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,25% — до 2392,5 пункта, индекс РТС — на 1,33%, до 1126,14 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 74 копейки – 66,95 рубля, евро — на 33 копейки, до 75,73 рубля, следует из данных Московской биржи.