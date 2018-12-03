Новостной фон выходных обещает позитивное начало недели для активов из развивающихся стран, включая российские.

Договоренности между Россией и Саудовской Аравией о сокращении объемов добычи нефти поддерживают котировки «черного золота», пусть даже параметры сокращения еще предстоит согласовать. Brent котируется у отметки $62.3/барр. сегодня с утра, или на 6.0% выше закрытия пятницы. Объявление Катаром о выходе из ОПЕК с 2019-го года вряд ли изменит расклад сил на рынке, с учетом небольшого объема добываемой в стране нефти, порядка 600 тыс. барр. / день.

Другим источником позитива выступает «торговое перемирие» до 1 марта 2019 года, объявленное политическим руководством США и Китая для устранения разногласий в вопросах внешней торговли. Даже несмотря на то, что 3-месячная отсрочка не выглядит весомой, учитывая комплексный характер торговых споров, для финансовых рынков важны уже попытки сторон идти на компромисс и готовность [временно] смягчать свою позицию.

Совокупность этих двух новостей будет утягивать рубль и суверенные гособлигации в сторону укрепления во время сегодняшней торговой сессии. Важный релиз для российских активов – данные по инфляции в РФ за ноябрь (публикация 6 декабря, ожидания консенсуса 3.8% г/г, ожидания Росбанка 3.9% г/г). Масштаб ускорения цен добавит красок в преддверии заседания ЦБ по денежно-кредитной политике 14-го декабря.