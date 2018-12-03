Последнюю неделю ноября цены нефти показали заметные колебания, щекотавшие нервы участникам рынка. Частично их можно было связать с существенными изменениями индекса доллара. Заметный подскок цены нефти в течение недели был связан с сообщениями Reuters о том, что Россия может согласиться с ОПЕК и сократить объем добычи. Вклад в движение цены вниз внесли данные о новой (уже десятой подряд) неделе роста запасов нефти в США, и новости об открытии крупного месторождения нефти в Мексике. Был еще целый ряд интересных событий. Однако после заметных колебаний в течение недели по ее итогам изменения цен нефти оказались незначительными, и закрытие недели произошло вблизи минимальных отметок – по сорту Брент около 58 долларов за баррель. После прошедшего столь сильного снижения, когда потери цены с максимумов начала октября составили около одной трети, прошедшая неделя без ощутимого отскока и видимого роста цены воспринималась скорей как продолжение негатива.

Формально первая неделя декабря должна начинаться с позитивного настроения. С опасением ожидавшаяся главная встреча Трампа и Си на полях двадцатки формально закончилась 90 дневным (до конца первого квартала 2019 года) перемирием. Дополнительные пошлины на ввозимые в США китайские товары будут на 90 дней заморожены на уровне 10% (ранее Дональд Трамп угрожал повысить их до 25%). К тому времени Китай и США планируют заключить большое торговое соглашение. Если заключить его не удастся, то США все же повысят указанные пошлины с 10 до 25 процентов. В Белом доме результаты переговоров оценили, как «крайне успешные», добавив, что взамен Поднебесная обязуется «немедленно» приступить к сокращению торгового дисбаланса между двумя странами и импортировать из США «серьезный» объем сельскохозяйственных, промышленных и прочих товаров, а также энергоносителей. Главы США и Китая намерены также активизировать переговоры по полной отмене введенных в последние месяцы импортных пошлин. Впрочем, в Вашингтоне подчеркнули, что пока получено лишь временное перемирие, которое заключено всего лишь до конца первого квартала 2019 года. Но хотя бы с этой стороны рынку нефти в ближайшее время не будет угрожать резкое снижение спроса.

Теперь внимание рынка нефти будет полностью сосредоточено на подготовке и последующих итогах саммита ОПЕК и ОПЕК+ (6-7 декабря). Там будет решаться вопрос о продлении соглашения и о новых ограничениях добычи. Как обычно у идеи сокращения есть достаточное количество сторонников и противников и здесь кипят нешуточные страсти. Именно с нежеланием принимать на себя дополнительные обязательства можно связать заявление Катара о выходе из ОПЕК с января 2019 года. Катар – это лидер рынка СПГ, но не очень крупный на рынке нефти с объемами производства около 0,6 Мб/д. Так что с выходом Катара из ОПЕК принципиально ситуация не должна поменяться, но есть еще и другие страны, которые тоже грозят вплоть до выхода при игнорировании их особого мнения.

Так что договориться об объемах сокращения будет совсем непросто, не говоря уже о деталях предстоящего соглашения. Накал страстей проявляется в эволюциях взглядов даже в устах одного спикера. А что и говорить о высказываниях противоборствующих сторон. Главной на встрече будет позиция ведущих игроков ОПЕК+. Поэтому наполнилась можно сказать сакральным смыслов встреча на полях двадцатки лидеров России и Саудовской Аравии. Путин по ее итогам на конференции в Буэнос-Айресе рассказал, что Россия и СА договорились продлить период сделки ОПЕК+. Но детали договоренностей двух ключевых игроков, естественно, неизвестны. Министр энергетики РФ Александр Новак накануне этой встречи отметил, что достигнутая цена устраивает и производителей, и потребителей. Владимир Путин также назвал цену в $60 за баррель «сбалансированной и справедливой». По словам Новака Россия готова скорректировать объем добычи нефти, в случае если к этому будут готовы все без исключения участники соглашения ОПЕК+. И много, много других мнений и высказываний.

Совсем скоро рынок узнает окончательные решения ОПЕК+, и цена нефти начнет плясать с учетом важных новых реалий. Полагаем, что шансов на начало роста от достигнутых уровней цен несколько больше, чем вероятности продолжения снижения. Но полностью зарекаться и от негативного сценария сегодня тоже не стоит.