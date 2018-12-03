S&P 500 вырос на +4,9% по итогам недели и на +1,8% по итогам месяца, Dow 30 увеличился на +5,2% за период 26 ноября по 2 декабря и на +1,7% с конца октября. Рост индексов объяснялся ожиданиями по переговорам США и Китая, демократов и республиканцев (особенно в вопросе о доступном здравоохранении), по отношениям ФРС и Белого дома, а также эволюцией позиции Великобритании и Италии по вопросам суверенитета в договорённостях с ЕС, борьбой американского ОПК за Саудовскую Аравию и «Киберпонедельником».

Среди лидеров падения в ноябре были PG&E Corporation (-44%) и Edison International (-20%) после пожара в Калифорнии, Apple (-18%), Nvidia (-22,5%), Activision Blizzard (-28%) и Take Two (-15%) на замедлении появления новинок, Altria (-16%) после запрета на сигареты с ментолом, General Electric (-26%) на разговорах о неспособности выбраться из ямы, TJX, Kohl’s и Target (-15%), Michael Kors (-21%), Ralph Lauren (-14%) в связи с падением спроса на традиционный ритейл, Goldman Sachs (-15%) из-за подозрений на подкуп в Малайзии.

По итогам переговоров в Буэнос-Айресе США согласились не повышать пошлины с 10% до 25% на товары из Китая в течение 90 дней. КНР выразила готовность покупать существенные не раскрываемые объёмы товаров секторов промышленности, ТЭК и АПК, включая сою. Стороны договорились продолжить переговорный процесс по вопросам передачи технологий, по барьерам для входа в экономику, по кибербезопасности и сельскому хозяйству. США повысят пошлины до 25% при отсутствии результата у этой части переговоров через 90 дней. Перспективы на полгода выглядят неопределёнными, на квартал – не худшими.

Со слов главы США Китай пошёл на уменьшение/отмену пошлины на автомобили с нынешних 40%. Америка, Мексика и Канада окончательно подписали заменяющий НАФТА пакт под названием USMCA. На этой неделе в Белый дом званы руководители автоконцернов ЕС Volkswagen, Daimler, BMW. Неделя будет определяющей для перспектив закредитованного автопрома со сборкой в Мексике.

Сделка с Китаем должна немножечко повысить курсы акций IT. На этой неделе планировался круглый стол с участием Дональда Трампа и руководителей Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Oracle (ORCL), Qualcomm (QCOM). Считается, что эти компании наряду с Nvidia и Micron сильнее всего из флагманов пострадали от торгового конфликта США и КНР. Согласно одному из условий новой договорённости Китай одобрит следующую заявку Qualcomm на покупку NXP Semiconductors (NXPI). На повестке дня круглого стола будут 5G, квантовые вычисления и искусственный интеллект. Те же темы могут обсуждаться на другом событии, в котором примут участие гендиректор IBM и дочь президента США Иванка Трамп.

S&P завершает «переговорный» ноябрь и попытается отправиться в декабрьское ралли на фоне перемирия с Китаем, некоторого сближения между Белым домом и инноваторами, включая IT и американский автопром, а также послания ФРС конгрессу, ожидавшегося в этот четверг и в среду, в которую биржи будут выходные по случаю похорон Д.Буша-старшего.