Лидеры КНР и США отложили эскалацию торговой войны как минимум на три месяца. США отказались от запланированного на начало 2019-го повышения ввозных пошлин с 10% до 25%. Китай согласился увеличить закупку сельскохозяйственной техники и снизить 40%-е импортные тарифы на автомобили из США. Срок в три месяца определен для детальной проработки долгосрочного соглашения о взаимной торговле, заключение которого пока остается под вопросом.

Мировые фондовые площадки получили мощный позитивный заряд после отказа Китая и США от эскалации торгового конфликта. Фондовые индексы АТР торгуются в уверенном плюсе. Японский Nikkei прибавляет почти 1%, китайские Hang-Seng и CSI300 набирают больше 2%. Европейские биржи также открылись ростом около 2%. Соглашение между лидерами двух крупнейших экономик мира о моратории на введение повышенных пошлин сроком на 90 дней позволило инвесторам перевести дух, повышая их аппетит к риску.

Доходность по казначейским облигациям США 3 декабря вновь поднялась выше 3,03% после снижения на последних ноябрьских торгах. Нефтяные котировки прибавили более 5%, благодаря договоренностям между главами России и Саудовской Аравии о необходимости нового ограничения добычи. Brent торгуется дороже $62 за баррель. По нашим прогнозам, в ходе сегодняшней сессии индекс S&P500 вырастет на 1,09%, до 2790 пунктов.

Из важной экономической статистики сегодня стоит обратить внимание на индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM за ноябрь. Ожидается замедление показателя, но его значения в последнее время достаточны для продолжения экономического роста. К тому же после новых договоренностей по вопросам международной торговли индекс может получить позитивный импульс в декабре.

Техническая картина свидетельствует о сохранении движения S&P500 в широком боковом канале с границами 2630–2815. В пятницу индекс поднялся выше 50-недельной скользящей средней. Дальнейшая цель — 100-дневная средняя, где располагается и верхняя граница канала. Выше этого уровня S&P500 после октябрьского обвала еще не поднимался, что говорит о мощности сопротивления. Уверенное закрепление над ним станет явным сигналом к началу ралли.