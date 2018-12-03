Россия и Саудовская Аравия договорились о снижении квот. Точная цифра неизвестна, однако если сокращение составит действительно 1,3 млн баррелей в сутки, то избыточное предложение, вероятно, уйдет с рынка. Катар уведомил ОПЕК о выходе из этой организации. Однако его вес в добыче сырья невелик, и эта новость уже отыграна рынком.

Стоит отметить два важных момента. Во-первых, сотрудничество России и Саудовской Аравии вряд ли бы было возможно без военных успехов России в Сирии. После распада СССР Москву на Ближнем Востоке перестали воспринимать всерьез. Ну и, конечно, второй аспект, который нужно помнить, заключается в том, что саудиты более чувствительны к ценам на нефть. Бюджет России бездефицитен при $53 за баррель, а у Cаудовской Аравии этот показатель должен равняться $88.

Остается неясным вопрос и с перспективами IPO нефтяной компании арабского королевства Saudi Aramco. Россия свои нефтяные активы приватизировать не будет, доля в капитале «Роснефти» и «Газпрома» и так снижена до минимально возможного контроля.

Так сколько будет стоить нефть до конца года? Если информация в СМИ верна и избыточное предложение уйдет с рынка, то можно ориентироваться на коридор $60-70 за баррель. Однако мы остаемся фундаментальными «медведями». Рост стоимости денег и обвал на американском рынке акций сделают свое дело. Мы не сильно удивимся уровню $30-35 за баррель в следующем году.



