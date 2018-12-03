Рынки очень позитивно восприняли выступление главы ФРС, в котором он рассказал, что процентные ставки не будут поднимать бездумно, оглядываясь только на отстающие макроэкономические индикаторы. Индекс S&P 500 вырос почти на 5% за неделю, а фьючерсы в понедельник растут ещё на 2% после саммита G20.

Российский рынок вырос вслед за развивающимися рынками и рублевой стоимостью нефти. Индекс ММВБ за неделю подрос на 2%, в то время как рублевая стоимость нефти увеличилась на 1%, а индекс MSCI EM – на 4%. Локомотивом роста индекса выступили акции Газпрома, который может существенно увеличить дивиденды за 2018, Лукойла, показавшего неплохую отчетность за 3К18, и Норникеля, следовавшего за растущими ценами на производимые им металлы. Из аутсайдеров выделим бумаги Сбербанка, который, вероятно, отыгрывал рост санкционных рисков после инцидента в Азовском море, и Алросы, которая находится под давлением из-за не лучшей ситуации на алмазном рынке.

Прошедшая неделя для нефтяного рынка в целом была позитивной и урожайной в плане новостей. Во-первых, Россия на самом высоком уровне выразила готовность участвовать в сокращении добычи нефти и в 2019 в рамках сделки ОПЕК+, что было позитивно. Во-вторых, хорошие новости пришли из Канады: власти провинции Альберта решили сократить добычу региона на 325 тыс. бар. в сутки с января 2019, чтобы снизить уровень запасов. Мера должна помочь поддержать канадский сорт нефти WCS, который в моменте торгуется на уровне 22 долл. за бар. (с дисконтом к WTI в размере 30 долл. за бар.).

В-третьих, Катар заявил, что выйдет из ОПЕК с 1 января 2019. Сами представители страны объясняют решение фокусом на добыче газа и производстве СПГ. Однако, по нашему мнению, решение больше политическое, и связано оно с натянутыми отношениями с Саудовской Аравией и действующей блокадой страны со стороны ряда членов картеля. Это событие хоть и негативно для рынка, однако не может сдержать рост цен на нефть. Мы ожидаем, что к заседанию ОПЕК+ нефть вернёт ещё немного утраченных позиций. Сильному взлету цен мешает продолжающийся рост сланцевой добычи и плохая статистика по запасам нефти и количеству буровых в США.