Уже в пятницу американские фондовые индексы росли в ожидании положительного исхода встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита Большой Двадцатки. Тогда Доу Джонс прибавил 0,75%, Nasdaq вырос на 0,79%, а S&P 500 – на 0,74%.

Встреча лидеров двух крупнейших экономик увенчалась успехом, хотя большинство наблюдателей на положительный исход диалога не рассчитывали. Стороны договорились начать переговоры для снижения эскалации торговой войны. На этом фоне США откладывают повышение пошлин с 10% до 25% на $200 млрд китайских товаров на срок 90 дней, начиная с 1 января 2019 года. В обмен на это, как написал в своём твиттере Трамп, «Китай согласился снизить и убрать тарифы на автомобили, ввозимые в КНР из Америки». В настоящее время этот тариф составляет 40%. С другой стороны, сам Китай не подтвердил намерение снять пошлины на импортируемые американские авто.

В результате договорённостей лучше всех себя будут чувствовать компании с высокой долей продаж в Китае. По данным FactSet, в индексе S&P 500 есть 57 предприятий, более 10% выручки которых приходится на КНР. Львиная доля из них принадлежит к отрасли информационных технологий. Так, торговые договорённости станут катализатором роста для акций производителей процессоров Qualcomm, Intel, AMD, а также NVIDIA и Micron. У Apple доля продаж в Китае составляет 20%. Держатели акций нетехнических компаний тоже будут в плюсе: Boeing и Nike на 13% и 12% соответственно подвержены американо-китайским торговым противоречиям.

Послабления властей КНР в отношении автомобилей хорошо скажутся на бумагах General Motors и Ford. Акции немецкой BMW, производящей свои кроссоверы в США, а затем экспортирующей их в том числе в Китай, на открытии Франкфуртской биржи подскочили на 6,9%.

Торговые договорённости уже подняли азиатские индексы на 2,5% – на столько выросли китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng. Европейские индексы тоже в зелёной зоне, прибавляя от 1-2%, хотя и отступили от рекордных уровней, взятых в начале дня. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США растут на 1,5-2%.

Все прочие новости сегодня отойдут на второй план на фоне договорённостей, достигнутых на выходных. Из регулярной макростатистики стоит отметить индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за ноябрь, публикуемый в 18:00 Институтом управления поставками (ISM).