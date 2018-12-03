Цены на нефть на прошедшей неделе более-менее стабилизировались, в ожиданиях новостей о возможном достижении договоренности о сокращении добычи ОПЕК+. И на этот раз, похоже, ожидания были не напрасны, Россия и Саудовская Аравия сошлись на том, что необходимо сокращение добычи, и с высокой вероятностью на ближайшей встрече ОПЕК+ будут приняты соответствующие решения.

Кроме того, на ожиданиях по нефти позитивно сказалась и договоренность США и Китая о том, что они не будут ужесточать условия торговли в течение следующих 90 дней. Это увеличивает вероятность прекращения торговой войны и улучшает перспективы глобальной экономики и спроса на нефть.

Тем не менее пока цена двигается вверх лишь на основе ожиданий, и без реальных шагов по сокращению добычи это движение может быть очень легко отыграно назад. И здесь сохраняется риск влияния США на действия Саудовской Аравии, особенно в свете пока не забытой истории убийства журналиста в посольстве.

Индекс промышленных металлов за неделю вырос почти на 2%, но в целом он продолжает оставаться на уровнях начала 2017 года. То, что рост мировой экономики не генерирует достаточно большого дополнительного спроса на сырье, может быть тревожным сигналом. Кроме того, если промышленные металлы не демонстрируют роста в условиях быстрорастущей мировой экономики, то возникают большие вопросы в случае ее замедления в обозримой перспективе.

Драгоценные металлы, как и промышленные, на неделе росли. Лучше всех выглядел палладий с +3,25%, золото выросло скромнее – на 0,62%. Свой вклад в рост драгоценных металлов внесла ситуация с инцидентом в Азовском море. Эскалация конфликта на востоке Европы приведет к давлению на Россию и к неопределенности в отношениях с США. Россия является одним из крупнейших производителей палладия в мире, любые ограничения на экспорт могут привести к дефициту металла.

На прошлой неделе у рубля была масса поводов для движений вверх и вниз. Среди них – заявления главы ЦБ РФ о возобновлении интервенций в начале следующего года, развитие ситуации с инцидентом в Азовском море, обсуждения ограничений на добычу нефти в рамка ОПЕК+.

Мы по-прежнему полагаем, что на текущих ценовых уровнях по нефти для рубля основной фактор для движения – это ожидания по санкциям. Для того чтобы стала сказываться цена нефти, она сначала должна опуститься до порядка 50 долл. за баррель или даже ниже.