По итогам торгов в понедельник рубль отыграл все потери, которые он понес в пятницу. Он укрепился на открытии на фоне подорожавшей нефти на азиатской сессии. К открытию Московской биржи стоимость нефти сорта Brent выросла на 5,5%, до $62,58 за баррель. Кроме черного золота, положительное воздействие на рублевые пары оказали итоги завершившегося в выходные саммита G20, где США и Китай установили временное перемирие до второго квартала 2019 года.

Пара доллар/рубль снизилась до 66,07 руб., а пара евро/рубль – до 75,05. Рублю не удалось удержать позиции на этих уровнях, поскольку после открытия Московской биржи на нефтяном рынке началась коррекционная фаза, которая длилась до 19 мск. Индекс российских гособлигаций RGBI вырос на 0,33%, до 134,29.

Во вторник, 4 декабря, баррель нефти стоит $62,34 (+0,86%). Рост котировок поддерживают ожидания, что на саммите ОПЕК 6 декабря будет принято положительное решение о сокращении добычи нефти. Нефтяной рынок заменил налоговый период и сейчас выступает хорошей поддержкой для рубля.

На глобальном рынке Форекс доллар торгуется ко всем основным валютам в минусе. Для меня это означает, что рублевые пары откроются снижением. Укрепление рубля будет незначительным, поскольку цена на нефть остается ниже вчерашнего максимума. Если она превысит уровень $62,58 за бочку, то продолжит движение в направлении $63,45 за баррель, в этом случае по паре доллар/рубль стоит ожидать падения ниже 66 руб., до 65,50 руб. за доллар США Для пары евро/рубль поддержками и целями выступают уровни 75,20 руб. и 74,65 руб. за единицу европейской валюты.