Золото вернулось к максимумам за пять недель после того, как в «торговой войне» между США и Китаем было объявлено перемирие. Тройская унция драгоценного металла утром во вторник торгуется по $1242,10 и продолжает повышаться.

Это была очень хорошая новость для рынка драгметаллов: перерыв в торговом противостоянии означает в том числе, что инвесторам сейчас будет не интересен доллар в качестве валюты «тихой гавани». Это дает золоту, серебру, палладию и группе цветных металлов шанс на повышение и закрепление выше предыдущего «боковика».

Сейчас, когда доллар стал менее привлекательным, сырьевые товары, торгующиеся в обратной корреляции с гринбеком, имеют шанс на новогоднее ралли. Тот факт, что Китай принял условия, продиктованные Вашингтоном, необходимые для паузы в торговой войне, не испугал инвесторов. Поднебесная все-таки является крупнейшим мировым потребителем сырьевых товаров, и если в нефти уже ураган оптимизма, почему бы ему не быть и в золоте.

По оценкам «Альпари Голд», золоту по силам протестировать пик от 26 октября на уровне $1246 за тройскую унцию, и если ничего не помешает, двинуться в сторону $1255. Это, впрочем, актуально ровно до того момента, пока доллар не выберется из-под давления.