По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись ростом после объявления торгового перемирия между США и Китаем.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,09%, закрывшись на отметке 2790,37 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 1,13%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,51%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 2,98%, в то время как доходность трехлетних облигаций увеличилась на четыре базисных пункта — до 2,84%, а доходность пятилетних облигаций выросла на два базисных пункта — до 2,83%.

Текущая разница между доходностью трех-и пятилетних казначейских облигаций может свидетельствовать о том, что игроки закладывают в рынок ожидания паузы в череде повышения процентной ставки Федеральной Резервной Системой США.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 4,02%, закрывшись на отметке $61,95.

На данном этапе договоренности по временной деэскалации в торговых спорах между Вашингтоном и Пекином, а также перспективное соглашение по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ и их союзников может сформировать диапазон по ценам на эталонный сорт Brent $58 — $71, который может быть актуален до конца первого квартала 2019 года.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 2,04%, закрывшись на отметке 2441,19 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2420 и 2395 пунктов, сопротивления расположены на 2450 и 2480 пунктов.

В настоящий момент локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на уровнях 114000 и 112000 п. Сопротивления расположены на отметках 116000 и 117700 пунктов.

Новости с саммита G20, на котором была взята пауза в торговой войне между США и Китаем, а также ожидания инвесторов замедления повышения темпов процентной ставки ФРС США, создают позитив для развивающихся и сырьевых рынков и на время ослабляют позиции американской валюты, что оказывает поддержку российскому рублю, который по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 66,52, укрепившись на 0,63% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе локальным сопротивлениями в паре рубль-доллар выступают отметки 66,80 и 67,50. Поддержки находятся на 66,40 и 65,90.