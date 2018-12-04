Внешний фон перед открытием российского рынка сегодня оцениваем как нейтральный. Мировые индексы в ходе вчерашнего дня демонстрировали активный рост на фоне благоприятных итогов саммита G20. Американские бенчмарки вплотную приблизились к области сопротивления и могут замедлить дальнейшее продвижение. Экономические советники Трампа раскрыли более подробные детали переговоров. В частности, даже снижение и последующая отмена пошлин на автомобили со стороны Китая не является гарантией заключения торгового соглашения. Белый Дом будет оценивать ситуацию комплексно. На наш взгляд, Трампа будет интересовать сальдо торгового баланса двух стран, а также меры Пекина по глобализации экономики.

Разрыв между экспортом и импортом США и Китая двигался в разные стороны на протяжении всего 2018 года, несмотря на протекционизм и повышенные пошлины, что не позволяло Вашингтону снизить активность и перестать угрожать новыми ограничениями. Если в течение 90 дней не будет положительного сдвига в этой области, торговое противостояния вернется на повестку.

Тем не менее, промежуточные итоги G20 локально очень важны для рынков. Помимо роста индексов стоит рассчитывать на снижение доллара. Особый потенциал укрепления имеет китайский юань, так как одним из условий переговоров могло стать обязательство не занижать курс валюты искусственно. Покупка золота к доллару также может стать перспективной идеей, но уже по причине более мягкой риторики ФРС, что означает увеличения инфляционных рисков по США в следующем году.

Сырьевые рынки вчера взбудоражила новость о выходе Катара из ОПЕК. Это подтверждает наличие противоречий внутри организации и становится опасным прецедентом, который может повлиять на переговоры в рамках ОПЕК+. Технический комитет вчера не дал рекомендацию по объемам сокращения добычи, но это не является негативным фактором, так как цифра в 1.3 млн. баррелей звучала от него ранее. Россия готова сократить добычу лишь на 150 тыс. бар., чего может оказаться недостаточно для балансировки рынка.

«Газпром» вновь подтвердил планы по выплате двузначных дивидендов за 2018 год, то есть их размер должен превысить 10 руб. на акцию. Потенциал роста бумаг компании сохраняется. В среднесрочной перспективе интересны акции «Россетей», так как в 1 кв. 2019 компания представит новую дивидендную политику. В последние годы она мало платила инвесторам, в отличие от своих «дочек», но ситуация должна измениться. Сегодня ожидаем операционные результаты Мосбиржи за ноябрь 2018.