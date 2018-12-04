Нефтяные цены пока идут вверх на ожиданиях сокращения добычи ОПЕК. Российские индексы вчера резко выросли благодаря скачку цен на нефть и оптимизму мировых рынков, появившемуся после, как считают инвесторы, успешных переговоров между лидерами США и КНР. Индекс РТС поднялся на 2,5%, а индекс MOEX прибавил более 2%. Возглавили восходящее движение бумаги нефтяного сектора. Нефть вчера значительно подорожала, отреагировав таким образом на договоренности президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда о дальнейшей координации добычи в рамках ОПЕК+.

Мониторинговый комитет на уровне министров ОПЕК+ (JMMC) соберется 5 декабря и, вероятно, даст конкретные рекомендации участникам по объему сокращения добычи. Согласно данным Bloomberg, речь идет о сокращении на 1,3 млн барр./сутки, которое рекомендовал консультативный комитет ОПЕК.

Вчерашнему росту нефтяных котировок способствовало также решение премьер-министра канадской провинции Альберта, в которой добывается более 80% канадской нефти, снизить добычу на 325 тыс. барр./сутки начиная с 1 января 2019 г., чтобы сократить нефтяные запасы.

Под влиянием этих новостей заявление Катара, добывающего 0,6 млн барр./сутки, о выходе с 2019 г. из ОПЕК не произвело негативного эффекта. Мировые фондовые индексы находились вчера в зеленой зоне.

Появившаяся перспектива достижения двумя крупнейшими экономиками компромисса по условиям торговли создала благоприятный фон для рынков, которые всю прошлую неделю провели в ожидании встречи Трампа и Си Цзиньпина. Европейские индексы выросли, Euro Stoxx 50 поднялся на 1,3%. Американский рынок на позитивных новостях также завершил день в плюсе, S&P 500 прибавил 1,1%. Индекс ISM Manufacturing в ноябре оказался лучше ожиданий и достиг 59,3, превысив также и показатель предыдущего месяца. Завтрашнее выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла отменено из-за объявленного в стране траура в связи со смертью президента Джорджа Буша-старшего. Торги на американских биржах завтра также проводиться не будут.

Прилив оптимизма по поводу результатов встречи лидеров США и КНР, похоже, был недолгим, с обеих сторон уже появились разночтения относительно содержания договоренностей. Сегодня азиатские индексы преимущественно отступают, лидирует японский NIKKEI 225, иена укрепляется относительно доллара. Фьючерс на S&P 500 заметно дешевеет. Однако цены на нефть продолжают расти, котировки Brent поднялись выше 62 долл./барр. Благодаря дорожающей нефти российский рынок сегодня имеет шанс умеренно вырасти.

Мы полагаем, что индекс РТС прибавит утром около 0,3%.