Рынок акций РФ мало изменится на фоне паузы в ожидании инвесторами подробностей по поводу торгового перемирия между США и КНР. Рубль продолжит получать поддержку от дорожающей нефти.

ПРОГНОЗЫ

В начале торгов возможна приостановка роста индекса РТС — после первой (оптимистичной) реакции рынка на сообщения о приостановке "торговой войны" между США и КНР покупатели взяли паузу, ожидая деталей предстоящих переговоров, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".

"Вместе с тем, возможно сохранение спроса на акции нефтегазового сектора, поскольку закрепление фьючерсов на нефть Brent выше 62 долларов за баррель дает основания для заметного смягчения опасений в отношении сектора", — сказал он.

Укрепление рубля на торгах вторника может продолжиться, считает Наталья Мильчакова из компании "Альпари". Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара составляет 66-67 рубля, для европейской валюты — 75-76 рубля, оценила она.

Прогноз по курсу доллара на сегодня: 66,15 — 66,90 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США в понедельник повысились на 1,1-1,4% на фоне позитивных итогов завершившегося в Аргентине саммита G20.

По итогам переговоров c китайским лидером Си Цзиньпином в Аргентине президент США Дональд Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины на китайский импорт с 10 до 25%. Однако Вашингтон предупредил, что если в следующие 90 дней не будут достигнуты соглашения по ряду торговых вопросов, пошлины увеличатся до ранее запланированной отметки.

Фьючерсы на американские индексы снижаются с утра на 0,7-0,9%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пределах 2,4%, японский Nikkei 225 упал на 2,4%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai вырос на 0,1%,

Стоимость нефти повышается на 1%, до 62,31 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро колеблется на уровне 1,1387 доллара против 1,1352 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в понедельник ощутимо вырос, отыгрывая позитивную конъюнктуру мировых фондовых площадок после форума G20. Существенный рост нефтяных котировок выше психологически значимого уровня 60 долларов за баррель также поддержал стоимость российских активов.

По итогам дня рублевый индикатор Мосбиржи повысился с начала торгов на 2,04% — до 2441,19 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,49%, до 1154,18 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 42 копейки — 66,53 рубля, евро — на 31 копейку, до 75,42 рубля, следует из данных Московской биржи.