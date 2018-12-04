Рынок ОФЗ начал неделю в позитивном ключе, чему способствовало восстановление цен на нефть в сочетании с улучшением аппетита к риску в валютах развивающихся стран (динамика рубля в целом соответствовала общей тенденции). Наклон кривой продолжил снижаться: доходности в дальнем конце опустились в среднем на 7–8 пп, на ближнем отрезке – только на 2 бп. В среднем сегменте доходности сместились ниже на 4–7 бп. Выпуски ОФЗ-26207 и ОФЗ-26212 закрылись на 8,59% и 8,63% соответственно, на 9–13 бп выше недавнего ключевого уровня сопротивления на 8,50%. Между тем рынок вчера укрепился на фоне весьма низкой торговой активности – объем сделок с ОФЗ на МосБирже составил лишь 12 млрд руб. На других рынках долга развивающихся стран доходность 10-летних бумаг также снизилась в среднем на 3–7 бп (исключение составила Бразилия).

Сегодня Минфин объявит условия недельных аукционов. Учитывая восстановление рынка ОФЗ в последние сессии, министерство, как мы полагаем, вполне может увеличить размер предложения вдвое – до уровня 21 ноября, то есть 20 млрд руб. Также можно ожидать предложения более длинных выпусков – например, ОФЗ-25083 в сочетании с ОФЗ-26225. Активизация предложения не должна оказать существенного воздействия на вторичный рынок – особенно в свете вчерашнего заявления Минфина о намерении в ближайшей перспективе удерживать премии в доходностях на первичном рынке на уровне ниже 3–5 бп.