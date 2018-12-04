Индексы S&P 500 и Dow 30 в понедельник выросли на +1,1% до 2790,37 и 25826,43 соответственно. В основном благодаря скачку ТЭК на +2,3% от повышения базового актива. Нефть Брент дорожала до $62,1 на продлении заморозки роста добычи и выходе Катара из ОПЕК.

После новостей об американо-китайских переговорах ряд секторов вырос на +1% и более. К ним относятся дискреционное потребление (+2,2%), информационные технологии (+2,1%), сырьё и материалы (+1,8%), промышленность (+1,2%). От зимнего похолодания и низких ставок повысился сектор ЖКУ (+0,9%).

Золото увеличилось в цене до $1237 на ожиданиях инфляции по мере подорожания нефти и сои. Котировки базового потребления временно пошли вниз из-за роста издержек.

Основное влияние переговоров на биржу всё же негативное. Двухлетние трежерис превзошли 5-летние по доходности впервые с 2007 года, 2,81% против 2,80%, из-за возвращения вопроса о финансировании снижения налогов в США на повестку дня.

Угроза голосования по отставке британского премьера наделала много шума. Пара евро/доллар вскарабкалась до 1,138 на фоне торможения «кабеля» (GBP/USD) около 1,274, и пара USD/JPY уменьшилась до 113,1.

В этой связи важный аспект видится в сфере денежно-кредитной политики. Перед переговорами США и КНР Goldman Sachs и Morgan Stanley прогнозировали 4 повышения ставок в следующем году. После протоколов и речи председателя ФРС на минувшей неделе в котировках фьючерсов на СМЕ учитывалось с вероятностью свыше 50% только одно повышение 19 июня.

К утру доходность трёхлеток превысила YTM 5-леток трежерис впервые с 2007 года, что уменьшало фьючерс на Dow и S&P на 0,8%-0,9%.

Биржа не дождётся послания главы ФРС объединённому экономическому комитету парламента в среду, в которую биржи будут выходные по случаю похорон Д.Буша-старшего. В четверг глава ФРС будет говорить о жилье на селе, и то вкратце. Своё выступление отменил и глава ЕЦБ.

Похороны Буша-старшего не сдвинули дату публикаций самых важных релизов этой недели. В пятницу ожидается статистика по занятости вне с/х, прогноз на ноябрь +205 тысяч после +250 тысяч за октябрь. Будет представлено предварительное значение мичиганского индекса потребительского доверия (консенсус 97,1, предыдущее 97,5).

Тем не менее прогноз ADP по занятости в частном секторе (ожидания +196 тысяч против предыдущих +227 тысяч) и непроизводственный индекс ISM будут опубликованы не в среду, а в четверг (прогноз 59,2, предыдущее 60,3). Все эти показатели определят движение ключевой ставки Федрезерва и будут важны для бумаг банков.

От инверсии участка кривой UST веет не просто охлаждением экономики в 2019 году, но и тем, что она останется в циклической «зиме» с точки зрения экономических суперциклов. ФРС постоянно говорит о желании упростить понимание биржей своих сигналов. Может, биржа наконец узнает о том, будут ли в ФРС повышать ставки больше чем пару раз за год?