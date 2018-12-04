Банк России вчера нарастил спрос на краткосрочные депозиты, повысив лимит по операциям тонкой настройки до 720 млрд руб. с 290 млрд руб. в прошлую пятницу. Интерес со стороны банков был угадан с высокой точностью – предложение составило 722.4 млрд руб., в результате чего остатки на депозитах выросли до 2.21 трлн руб., а на корсчетах – сократились до 1.68 трлн руб. Возможно, ключевую роль сыграл комфортный баланс ликвидности перед окончанием периода усреднения (4 декабря), и уже новый цикл вернет всё на свои места. Иными словами, депозиты могут вновь сократиться в пользу остатков на корсчетах и КОБР (в обращении 1.64 трлн руб.).

Текущее положение дел не изменило расстановку сил на денежном рынке. Интерес к депозитным операциям с ЦБ спровоцировал небольшой рост ставок овернайт в конце прошлой недели, однако, вчерашний аукцион не продлил повышательного тренда. Mosprime о/н откатился к 7.66% (7.74% в пятницу), а ставка однодневного свопа вернулась сегодня к 7.18% после провала до 6.89-6.93% в предыдущие дни. Ruonia о/н запаздывает, но и она может вновь опуститься ниже ключевой ставки (7.50%) уже в ближайшие дни.