После завершившегося в выходные саммита G20, на котором было принято решение о заморозке планов США по повышению пошлин на китайские товары, настрой инвесторов был позитивным, что привело к резкому повышению спроса на рисковые активы. Доходность UST10 на фоне этих событий утром выросла до 3,04%, а ее снижение вечером пока почти не отразилось на котировках российских бумаг. Также позитивным фактором стал и рекордный рост цен на нефть – в понедельник они поднялись на 5,3% до 61,9 долл./барр. В результате российские евробонды начали торги с заметного роста котировок и в течение дня продолжили дорожать. По итогам сессии длинные выпуски прибавили 1–1,1 п.п. от номинала, а среднесрочные – 0,4–0,7 п.п. В среднем доходности вдоль суверенной кривой снизились на 8 б.п., что соответствует и динамике евробондов других развивающихся рынков. Пятилетний CDS-спред России вчера сузился на 8 б.п. до 158 б.п. За последние дни доходности российских еврооблигаций опустились в среднем почти на 20 б.п. относительно пиковых значений, достигнутых на прошлой неделе. Так, в частности, доходности выпусков RUSSIA’27 и RUSSIA’47 снизились до 5,1% и 5,8% соответственно. Таким образом, за последнюю неделю российским бумагам удалось практически полностью отыграть потери, понесенные в середине ноября. Пока от ФРС продолжают поступать мягкие комментарии, и ужесточения санкционной риторики в скором времени не ожидается.

Более вероятным сценарием мы считаем, что российские евробонды в ближайшей перспективе могут умеренно подрасти в цене, и их динамика во многом будет определяться исходом встреч ОПЕК и ОПЕК+ в конце этой недели.

Евробонды ВЭБа вновь были в лидерах рынка. В корпоративном сегменте вчера также отмечался значительный рост котировок. Еврооблигации компаний нефтегазового сектора подросли в цене на 0,1–0,3 п.п., а длинные евробонды Газпрома прибавили по 0,5 п.п. Лучше других бумаг вновь смотрелись еврооблигации госбанков. Выпуски ВЭБа подорожали на 0,4–1,1 п.п., что стало лучшим результатом в корпоративном сегменте, а «вечный» суборд ВТБ прибавил 0,8 п.п. В то же время бумаги Сбербанка вновь торговались очень сдержанно и прибавили всего по 0,1–0,2 п.п. от номинала. Значительно подросли в цене суборды Альфа-Банка – на 1,2 п.п. В металлургическом секторе рост тоже был заметным – на 0,2–0,3 п.п. от номинала. Евробонды транспортного сектора вчера подорожали на 0,1–0,2 п.п. Сегодня внешний фон вновь позитивный: доходность UST10 утром упала уже до 2,94%, что должно стать ключевым фактором поддержки для российских бумаг, к тому же цены на нефть сегодня движутся вверх. Азиатские рынки – преимущественно в минусе, как и фьючерсы на американские индексы.