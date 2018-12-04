ЦБ предложит сегодня КОБР 15-й серии на 283 млрд руб. Это единственный выпуск, который ЦБ разместил не полностью, размещение недавно зарегистрированных выпусков (16-го и 17-го с погашением в марте и апреле соответственно), скорее всего, будет приурочено к дате погашения 13-го и 14-го, то есть 16-й выпуск может быть предложен банкам на аукционе на следующей неделе, а 17-й – в середине января. 15-й выпуск КОБР погашается в середине февраля, его общий объем составляет 500 млрд руб. На уже прошедших аукционах спрос на этот выпуск был относительно невысоким, ниже, чем на бумаги с погашением в декабре и январе из-за сохраняющейся неопределенности относительно ситуации с ликвидностью в начале следующего года. Так, в случае если ЦБ возобновит интервенции на валютном рынке, ситуация с ликвидностью может улучшиться довольно быстро. В то же время объем стерилизации ликвидности через бюджет в начале года обычно высок, так что эффект от интервенций может в полной мере проявиться ближе к началу второго квартала. Тем не менее в случае их возобновления есть надежда, что спрос на КОБР начнет расти. Если же ЦБ продлит паузу, спрос на КОБР останется низким.

Предложение на депозитном аукционе тонкой настройки неожиданно увеличилось. Предложение вчера даже немного превысило лимит ЦБ, установленный на уровне 720 млрд руб. Сегодня Центробанк проведет еще один аукцион, лимит равен 800 млрд руб. Правда, в целом по банковской системе столь значительного избытка ликвидности нет, ставки на межбанковском рынке остаются высокими. Так, RUONIA сейчас составляет 7,5%, MosPrime овернайт – 7,66%. Помимо этого, вчера резко выросла задолженность по репо под залог ОФЗ, на однодневном аукционе кредитные организации привлекли 375 млрд руб., это максимум с конца июля. Банковский сектор остается сегментированным, ряд банков испытывает существенную нехватку ликвидности, и в целом навес избыточной ликвидности в системе продолжает сокращаться.