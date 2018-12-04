Доллар США демонстрирует умеренную негативную динамику на глобальных площадках. Участники рынка оценивают заявление вице-председателя ФРС Клариды, сделанное накануне в интервью Bloomberg, в котором представитель американского регулятора отметил озабоченность тем, что инфляция недотягивает до цели. Данный комментарий рынки воспринимают как дополнительный сигнал в отношении в того, что ФРС не сможет сохранить прежние темпы повышения ставки и будет вынуждена делать паузы в 2019г.

Что касается позитива по итогам G20, связанного с соглашением между США и КНР по приостановке торговых споров, то здесь у инвесторов начали появляться поводы для беспокойства. Так, глава Минфина США и главный советник президента Трампа по экономике накануне сделали оговорки относительно торговой сделки. Американские чиновники отметили, что пока нет конкретного соглашения на бумаге, несколько снизив тем самым рыночный оптимизм о преодолении торговых противоречий между США и КНР. В итоге, о полноценном возвращении аппетита к рисковым активам говорить слишком преждевременно.

В ходе сегодняшнего дня не ожидается публикации значимой статистки, участники рынка продолжат ориентироваться на относительно нейтральный внешний фон в ожидании завтрашнего блока данных по индексам деловой активности (КНР, ЕС, США) и рынку труда от ADP в США. Краткосрочными ориентирами по паре EURUSD выступят отметки 1.134-1.14.