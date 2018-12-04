В попытке сохранить баланс на рынке нефти в 2П18 ОПЕК постарался компенсировать ожидающееся сокращение поставок из Ирана за счет наращивания добычи. Тем не менее когда США неожиданно заняли более мягкую позицию в отношении иранской нефти (выбрав тактику на снижение цен), вопреки многочисленным ожиданиям, рынок не столкнулся с дефицитом предложения. В результате на рынке возникло избыточное предложение со стороны ОПЕК (хотя целью картеля является обеспечение стабильности на рынке нефти), что привело к резкому падению цен на нефть.

В этой ситуации вполне очевидными и ожидаемыми шагами были бы решение сократить добычу и жесткое заявление по итогам заседания ОПЕК в Вене 6 декабря. Но так как президент США Дональд Трамп призывает к снижению цен на нефть, а у Саудовской Аравии в некотором смысле связаны руки — из-за угрозы санкций в связи с гибелью оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги — подобный итог отнюдь не гарантирован. Ввиду этих обстоятельств мы прогнозируем несколько возможных вариантов развития событий, один из которых представляется нам наиболее вероятным.

Ежемесячный отчет ОПЕК за ноябрь позволяет рассчитывать на то, что на заседании 6 декабря картель решит сократить добычу. Секретариат ОПЕК пересмотрел свои прогнозы спроса на нефть в мире и добычи вне ОПЕК на следующий год, в результате чего были понижены оценки уровня добычи ОПЕК, необходимого для поддержания баланса на рынке. Так называемый оценочный спрос на нефть ОПЕК на следующий год теперь составляет 31,54 млн барр./сут, что на 0,25 млн барр./сут ниже прежней оценки.

Поскольку министр энергетики Саудовской Аравии недавно заявил, что анализ рынка предполагает необходимость снижения предложения с октябрьских уровней, когда добыча ОПЕК составила 32,9 млн барр./сут, мы полагаем, что для поддержания баланса на рынке добычу ОПЕК+ в следующем году потребуется сократить на 1,36 млн барр./сут (30 ноября экономическая комиссия ОПЕК рекомендовала сократить добычу на 1,3 млн барр./сут). Хотя речь может идти о потенциальном сокращении добычи на 1,3-1,4 млн барр./сут, мы считаем более вероятным сокращение на 1,0-1,2 млн барр./сут., говорится в обзоре Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.



