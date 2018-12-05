Рост понедельника не смог разубедить инвесторов в том, что черная полоса для американского фондового рынка миновала. Основные фондовые индексы США во вторник возобновили резкое снижение. По итогам закрытия основной сессии индекс Dow Jones Industrial Average просел на 3,06%, S&P 500 потерял 3,2%, Nasdaq Composite снизился на 3,8%. Локомотивом снижения выступили представители банковского, промышленного и технологического секторов.

Основные фондовые индексы США упали вслед за снижением доходности облигаций США, что в свою очередь заставило задуматься инвесторов о замедлении роста. Доходность 10-летних облигаций казначейства снизилась на 6 базисных пунктов до 2,928%. Доходность двухлетних облигаций выросла на 1 базисный пункт до 2,817%. Разница в доходности между двухлетними и 10-летними облигациями была около 10 базисных пунктов — это около минимального уровня а 11 лет.

Уплощение кривой доходности рассматривается как возможный признак рецессии, в частности превышение доходности двухлетних облигаций над 10-летними часто сопровождает снижение экономики США.

Уплощение кривой доходности «топило» котировки финансовых компаний во вторник на опасениях снижения маржинальности кредитных продуктов банков. Индекс банковского сектора упал на 5,3%, а акции крупнейших банков J.P. Morgan Chase, Citigroup и Bank of America просели на 4%. Citigroup и Morgan Stanley зафиксировали минимальное значение за год.

Кроме того, прошла первая эйфория после достижения договоренности между США и Китаем, и инвесторы начали обращать внимание на детали соглашения, условия, сроки и новые твитты Дональда Трампа. Так, одно из разночтений о котором стало известно во вторник – срок вступления в силу соглашения. Ранее экономический советник Дональда Трампа в интервью СМИ указал, что срок наступления моратория на ввод новых взаимных торговых пошлин начинается 1 января 2019 года, однако позднее представители Белого Дома выпустили скорректированное заявления о вступлении моратория в силу уже 1 декабря.

Дональд Трамп во вторник намекнул, что не исключает продления срока, отведенного на урегулирование торговых споров и достижение новых всеобъемлющих соглашений в этой сфере с Китаем. Уже назначены переговорная команда и вести переговоры с китайским руководством будут "министр финансов Стив Мнучин, глава Национального экономического совета Ларри Кадлоу, министр торговли Уилбур Росс и руководитель Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро". Однако позднее появилась информация, что вместо министра финансов США Стивена Мнучина переговоры возглавит торговый представитель США Роберта Лайтхазера известный своей жесткой критикой администрации КНР. В этой связи участниками рынка ставится под сомнение успешность предстоящих переговоров.

Предстоящие дни также обещают множество новостных поводов для внимания. В среду председатель ФРС Джером Пауэлл выступит экономическим комитетом Конгресса с речью о перспективах экономики США. Особо пристальное внимание участниками рынка будет уделено перспективам повышения ставки. В этот же день состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».

До конца недели США опубликуют блок статистики по рынку труда США, а команда Трампа намерена провести в четверг встречу с представителями крупнейших технологических компаний для обсуждения инноваций и перспектив занятости.

Несмотря на падение вторника, индексы пока продолжают оставаться в восходящем тренде и не потеряли шанса на продолжение роста. В целом стоит отметить, что декабрь традиционно отмечается ростом, а инвесторы в предвкушении рождественского ралли.