Утром в среду нефть сползает вниз, как и накануне вечером — волатильность в сырье снова увеличилась. Президент США Дональд Трамп в очередной раз «взбодрил» рынки капитала, заявив, что Белый дом введет в отношении Китая «крупные тарифы», если трехмесячная пауза в торговом противостоянии не будет использована для переговоров максимально эффективно. Естественно, вся эта риторика — чистой воды эмоции, но спекулятивно настроенному сырьевому рынку этого достаточно. Известно, что 90% торгуемой нефти — это беспоставочные контракты, отсюда и эмоции, и волатильность, и резкая смена настроений.

Утром 5 декабря баррель нефти марки Brent падает на 2% и стоит $60,90. По мере приближения к отметке $60 за баррель будет расти вероятность прохода ниже, к $58,50.

Сейчас сырьевой рынок слишком нервный даже в сравнении с самим собой. На этой неделе должно пройти заседание ОПЕК+ в Австрии, где должно быть объявлено решение по сокращению сырьевой добычи странами-членами соглашения. Никаких четких зацепок на этот счет нет, мониторинговый комитет, встречавшийся чуть ранее, предметных указаний ОПЕК+ не дал. По идее, соглашение должно заключаться в возвращении суточной добычи черного золота к показателям июня-июля текущего года. Это охладило бы стресс в нефти и стабилизировало котировки, но пока рынок слишком нервозен.

Запасы нефти в США снова растут, API подтвердил рост на 5,4 млн баррелей за неделю. Этот момент поддерживает «медведей».

Сегодня нефть Brent будет «тянуть» вниз, первая цель продаж находится на отметке $60,50, под ней $60, ниже — $58, но это вряд ли актуально на ближайшие сутки.