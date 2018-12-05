Наблюдалась смешанная динамика. Лидерами роста на фондовом рынке стали акции Магнита (MGNT:RX 3630, +3,71%). Лидерами снижения стали акции Аэрофлота (AFLT:RX 106,7, —4,60%). Пара USD/RUB вернулась в диапазон 66-67.

Прогноз по росту российского ВВП остается низким. Всемирный банк позитивно оценивает влияние на экономику изменений пенсионного законодательства, роста цены на нефть. Однако ожидается, что будут преобладать негативные факторы, в результате чего рост долгое время не превысит 1,5%. Это не влияет напрямую на изменение инвестиционного рейтинга, однако, если экономика будет расти медленно, интерес зарубежных инвесторов к российскому фондовому рынку будет и дальше оставаться относительно низким.

Договоренности с ОПЕК не достигнуты. СМИ спекулируют на информации относительно того, что ОПЕК и Россия существенно разошлись по вопросу объема квоты, которую необходимо сократить в рамках продления соглашения. Речь якобы идет о 250 тыс. баррелей, а общее сокращение должно составить 1,3 млн баррелей. На мой взгляд, ОПЕК+ не пойдет на столь радикальное сокращение. Вероятнее всего, будет достигнуто соглашение о снижении объема вполовину меньше указанного количества, но этого может оказаться недостаточно, чтобы удержать цены от снижения ниже $60 за баррель в среднесрочной перспективе.

Ожидаю негативную реакцию на динамику внешних площадок. Биржи США закрыты, в связи с этим активность будет относительно невысокой. Однако рынок может снизиться в пределах 1,5% по основным бумагам. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2400-2450 п. Ориентир по паре USD/RUB: 66,00-67,00.