Мы ожидаем негативного открытия индекса МосБиржи с существенным понижением в пределах 0.5-1%, вблизи отметки 2425 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2420, 2410 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2450, 2460 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет сильное утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он может перейти в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения.

Сегодняшняя публикация ряда значимых статистических показателей в ЕС не должна оказать заметного влияния на локальный фондовый рынок. Дополнительным стимулом для вечернего спада торговой активности станет тот факт, что рынок акций в США сегодня будет закрыт по причине национального траура.

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.09%) и РТС (+0.15%) завершили торги с незначительным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В целом же их вчерашнее движение укладывалось в рамки внутридневного «боковика». Этому способствовало неоднозначное состояние внешнего фона. В частности, мы наблюдали переменчивую динамику нефтяных фьючерсов. Их существенный внутридневной прирост был нивелирован под закрытие основных торгов в России.

Некоторую поддержку контрактам на «черное золото» оказало очередное заявление президента Ирана Хасана Рухани о возможности воспрепятствования поставкам нефти из Персидского залива. Подобные действия могут быть предприняты в ответ на дальнейшие попытки ограничения экспорта иранской нефти со стороны США. С другой стороны, опубликованные поздно вечером еженедельные данные от Американского института нефти (API) указали на существенный недельный прирост запасов сырой нефти в США на 5.36 млн баррелей. Однако главной интригой для участников сырьевых торгов во второй половине текущей недели станут результаты очередного саммита ОПЕК. На нем будет решаться дальнейшая судьба действующего международного соглашения об ограничении суммарного уровня добычи нефти в формате ОПЕК+.

Добавим, что в целом итоги вчерашних торгов на российском фондовом рынке можно оценивать как позитивные. После сильного недельного прироста индексы МосБиржи и РТС сумели удержаться на достигнутых уровнях. Более того, с начала прошлой недели техническая картина в рублевом индексе МосБиржи существенно улучшилась. Возможное преодоление им близкого уровня сопротивления, расположенного в районе 2450 п. может сформировать сигнал для дальнейшей среднесрочной игры на повышение. Впрочем, с учетом утреннего падения нефтяных котировок, это может произойти еще не сегодня, а в последующие дни.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ8) пришли в состояние существенной бэквордации величиной в 21 п., или около 1.9% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка заметно ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с разнонаправленным отклонением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Вчерашний день оказался небогат на важные корпоративные новости. Вместе с тем мы наблюдали неоднородную динамику многих бумаг, входящих в общие секторы рынка.

Впервые за многие дни лидером повышения среди голубых фишек выступили акции Магнит (MGNТ RM, +3.71%). Вчера они догоняли ушедший далеко вперед рынок. Между тем, в течение предыдущей недели эти бумаги демонстрировали относительную слабость. Добавим, что они сохраняют потенциал для среднесрочного восстановления в диапазон 3800-4000 руб. с учетом того, что розничная торговая сеть продолжает реализацию программы обратного выкупа собственных акций на открытом рынке.

Опережающим приростом отличились и многие представители нефтегазового сектора: Лукойл (LKOH RM, +2.17%), Татнефть-ао (TATN RM, +3.70%), Татнефть-ап (TATNP RM, +2.81%), Роснефть (ROSN RM, +1.15%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +1.02%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +0.86%), Газпром нефть (SIBN RM, +1.80%). По-видимому, участники локальных торгов «закладывались» на то, что в конце текущей недели будет принято решение по поводу продления соглашения об ограничении уровня добычи нефти в формате ОПЕК+.

Бумаги FIVE-гдр (FIVE RM, —4.30%) в противовес акциям «Магнита» подверглись активным распродажам. В них развивается коррекционный откат от недавно достигнутого пятимесячного максимума. Эти бумаги могут развернуться вниз после неудачной попытки пробоя значимого ценового уровня 1800 руб.

В акциях Аэрофлот (AFLT RM, —4.60%) продолжилась активная фиксация прибыли, наметившаяся еще в понедельник. С конца октября эти бумаги заметно прибавили в цене на фоне падения цен на нефть и ослабления санкционных рисков. Однако во второй половине декабря угроза введения адресных ограничительных мер против эмитента со стороны США вновь станет актуальной.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют заметное падение стоимости в пределах 0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 1.7%. Фьючерсы на золото потеряли в цене около 0.7%. Японский фондовый индекс Nikkei225 понизился на 0.70%. Гонконгский Hang Seng просел на 1.8%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как смешанное. Однако сильное утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть создает условия для слабого открытия индекса МосБиржи.