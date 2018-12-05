Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. Отечественные индексы и рубль будут под давлением из-за снижения американских площадок и нефти накануне. Инвесторы пересматривают прогноз относительно развязки торгового противостояния – оптимизм вновь уступает место неопределенности. Вчера мы отмечали, что торговое соглашение далеко не гарантировано и будет зависеть от статистики по товарообороту и стремления Китая выполнять намеченные условия. Трамп «подогрел» ситуацию, написав, что либо сделка будет заключена, либо будут введены высокие пошлины, в результате индексы США потеряли за день более 3.2% и вернулись к уровням, которые наблюдались до смягчения риторики ФРС.

Дополнительным негативным фактором могло стать выступление члена FOMC Уильямса, который подчеркнул сильные экономические показатели США и не упомянул о возможном замедлении темпов повышения ключевой ставки. Вероятно, по итогам года рост индекса S&P500 не превысит 1-2%. Сегодня торги в США проводиться не будут из-за траура по Джорджу Бушу-старшему.

Котировки нефти вернулись к снижению на фоне разногласий в рамках соглашения ОПЕК+. Ключевым спорным вопросом остаются объемы сокращения добычи, тогда как сама необходимость этого сомнений не вызывает. Чтобы снизить совокупную добычу на 1.3 млн. баррелей в сутки пропорционально текущим объемам, Саудовская Аравия и Россия должны взять на себя примерно по 300 тыс. бар., однако Россия на текущий момент готова говорить лишь о 150 тыс. бар., что может отправить котировки Brent ниже 58 долларов. Подтверждает опасения осторожная оценка министра Саудовской Аравии перед стартующей сегодня в Вене встречей в рамках ОПЕК+, который считает, что преждевременно говорить о сокращении добычи.

Минфин РФ сегодня предложит ОФЗ на 25 млрд. руб. – это рекордный объем за последние месяцы. К тому же, разместить планируется бумаги с погашением в 2024 и 2029 году, которые сейчас не пользуются большим спросом, поэтому рассчитывать на продажу всего объема не стоит. Рубль сегодня протестирует уровень 67 к доллару на спот-рынке, так как пересмотр перспектив торгового соглашения США и Китая возвращает спрос на защитные активы.

В преддверии ВОСА «Магнита», которое состоится сегодня, акции ритейлера прибавили 3.71% в ходе вчерашних торгов. За 9 мес. 2018 компания выплатит дивиденды 137.38 руб. на акцию. Тем не менее, считаем, что покупать бумаги «Магнита» пока рано, так как признаков успешного решения основных проблем нет.