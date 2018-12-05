По итогам торгов 4 декабря индекс МосБиржи вырос на 0,09% до 2443,38 п., а РТС — на 0,15% до 1155,88 п. Основным фактором позитива на российском рынке была нефть, которая часть дня провела выше $63 за баррель. К вечеру котировки растеряли свой рост, но случилось это уже в рамках вечерних торгов. Соответственно, среди лидеров дня оказалось много нефтяных бумаг: «Татнефть» (+3,7%), «ЛУКОЙЛ» (+2,17%), «Газпром нефть» (+1,8%). В Европе вновь усиливается санкционная риторика, да ещё делаются неприятные намёки о возможности сокращения закупок по будущему «Северному потоку — 2», что, естественно, негативно влияет как на бумаги Сбербанка (-0,65%), так и самого «Газпрома» (-0,73%). Акции «Аэрофлота» (-4,59%) обратили внимание на попытки нефти восстановиться. В остальном большой определённости в секторах не было: «ТГК-1» (+4,01%), а «Россети» (-1,92%), «Магнит» (+3,71%), а X5 Retail Group (-4,3%), Polymetal (+2,82%), а «АЛРОСА» (-1,68%). Соответственно, можно говорить о том, что на российском рынке прошёл день консолидации при достаточно высоком объёме торгов – около 40,44 млрд рублей на основной секции.

Всемирный банк прогнозирует рост российской экономики в 2018 году на уровне 1,6%, в 2019 году замедление до 1,5%, а в 2020 году ускорение до 1,8%. Прогноз ЦБ на 2018 год составляет 1,5-2,0%. Однако в ЦБ также отмечают, что в III квартале рост инвестиций в основные средства составил 5,5%. Регулятор также отмечает рост реальных доходов населения в сентябре-октябре. В свою очередь, мы также можем напомнить, что PMI обрабатывающих отраслей РФ растёт четыре месяца подряд: 48,9 п. в августе, 50,0 п. в сентябре, 51,3 п. в октябре и, наконец, 52,6 п. в октябре. Более того, оптимизм производителей достиг максимального значения с марта 2013 года. В какой-то мере это можно связать с существенным ослаблением рубля в течение текущего года, что явно стимулирует активность экспортёров.

Сам же рубль провёл весьма волатильный день. В моменте он укреплялся до 66,2 за доллар, но к вечеру растерял свои достижения вместе с нефтью. Внешнее давление постепенно возвращается к прежнему состоянию, если судить по заявлениям из Европы и США. Тем не менее Минфин планирует провести более широкий тест рынка в среду, 5 декабря, предложив инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26224 с погашением 23 мая 2029 года в объёме 15 млрд рублей и ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением 28 февраля 2024 года в объёме 10 млрд рублей. В целом рубль продолжит торговаться в диапазоне 65,5-67,5 за доллар. Достаточно высокая доходность рынка ОФЗ и положительный платёжный баланс продолжат оказывать ему поддержку, а давление традиционно оказывается факторами внешнеполитического фона.

Американские торги завершились обвальным падением индексов. Инвесторы явно занимают защитные позиции, если растущим оказался лишь сектор коммунальных услуг, который выплачивает наиболее значимые дивиденды. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала почти до 2,91%, что спровоцировало распродажи в финансовом секторе: Bank of America (-5,43%), Citigroup (-4,45%), J.P. Morgan (-4,46%). Американские инвесторы также сомневаются в том, что США и Китай смогут договориться о чём-либо существенном в течение 90 дней, которые отведены на переговоры по торговым вопросам. Кроме того, сокращение разрыва доходностей между короткими и длинными казначейскими обязательствами США намекает о росте вероятности рецессии в ближайшие 1-2 года. Меж тем президент ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямс выступал в Нью-Йорке и подчеркнул, что американская экономика показывает сильные темпы роста. Фактически в последнем протоколе заседания ФРС слово «сильный» было использовано пять раз при описании экономики. В 2019 году ожидается лишь небольшое замедление экономики до 2,5%. Он также указал, что последний раз, когда безработица падала ниже 3,5%, было в 1969 году. Соответственно, сильный прогноз на 2019 год предполагает дальнейшее повышение ставки. Однако вернёмся на рынок. Бумаги Apple провалились на 4,4% на фоне очередных новостей от поставщиков о сокращении заказов на комплектующие. Morgan Stanley неожиданно снизил целевые цены по бумагам компаний доставки FedEx (-6,31%) и UPS (-7,37%). Торги на американских биржах 5 декабря проводиться не будут в связи с трауром по случаю кончины бывшего президента США Дж. Буша (старшего). По итогам дня DJIA упал на 3,1% до 25027,07 п., S&P 500 снизился на 3,24% до 2700,06 п., а NASDAQ рухнул на 3,8% до 7158,43 п.

Американский пример оказался вполне убедительным для азиатских рынков. Наиболее сильные распродажи наблюдались в высокотехнологичных бумагах и финансовом секторе. Пересмотренная оценка ВВП Австралии оказалась хуже первоначальной. Рост ВВП в III квартале был снижен до 2,8% с 3,4%. Не успели начаться американо-китайские переговоры, а президент США Д. Трамп уже угрожает Пекину последствиями, если они не принесут нужного результата. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21904,38 п. (-0,60%), Hang Seng — 26764,03 п. (-1,82%), Shanghai Composite — 2646,10 п. (-0,75%).

Нефть вновь дешевеет как на опасениях замедления глобального роста, так и растущих запасах в США. API сообщает, что на неделе, завершившейся 30 ноября, американские коммерческие запасы нефти выросли на 5,4 млн баррелей. Кроме того, запасы бензина увеличились на 3,6 млн баррелей, а дистиллятов на 4,3 млн баррелей. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждали снижение запасов нефти на 2,39 млн баррелей, а также увеличение запасов бензина на 0,36 млн баррелей и дистиллятов на 1,2 млн баррелей. Отчёт Минэнерго по запасам задержится до четверга в связи с трауром по кончине Дж. Буша (старшего). Китайский государственный совет неожиданно выпустил заявление о необходимости поддержания занятости в стране в связи с возможными экономическими сложностями впереди. Меж тем в Bank of America Merrill Lynch полагают, что средняя цена нефти в 2019 году составит $70 за Brent и $59 за WTI. Получается, что американский банк смотрит на нефть гораздо оптимистичней, чем большинство российских аналитиков, которые ждут Brent в диапазоне $60-70 в 2019 году. К 9:00 мск Brent — $61,04 (-1,68%), WTI — $52,41 (-1,58%), золото — $1240,3 (-0,51%), медь — $6090,29 (+0,13%), никель — $11060 (-0,81%).

Индекс доллара подрастал на 0,16% до 97,09 п. К 9:00 мск EUR-USD — $1,132 (-0,21%), GBP-USD — $1,268 (-0,27%), USD-JPY – 113,04 (+0,23%).

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Азиатские рынки снижаются, нефть дешевеет. Усиливаются прогнозы замедления мировой экономики, усиливается антироссийская риторика. Впрочем, по поводу последнего можно сказать, что основной фокус вновь уделён «Северному потоку – 2», который, по заявлениям «Газпрома», уже профинансирован почти на две трети. В любом случае, ситуация на внешних рынках предполагает негативный старт на российском рынке с давлением на рубль.

В Европе свои проблемы, а именно с выходом Великобритании из Евросоюза. В палате общин британского парламента проголосовали за расследование вопроса неуважения кабинета министров к законодательному органу. Как минимум это может быть весьма неприятным сигналом в процессе одобрения недавних договорённостей британского правительства и Евросоюза. Соответственно, вероятность голосования по доверию правительству сильно возрастает.