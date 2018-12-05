Российский рынок акций и рубль в начале дня ощутимо снизятся, реагируя на утреннее падение цен на нефть. Отсутствие ряда зарубежных игроков на фоне неработающих американских площадок может снизить активность на отечественном рынке акций.

ПРОГНОЗЫ

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ожидает негативного открытия индекса Мосбиржи с существенным понижением в пределах 0,5-1%, вблизи отметки 2425 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2420, 2410 пунктов, значимыми сопротивлениями останутся отметки 2450, 2460 пунктов, указывает он.

"В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет сильное утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он может перейти в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", — комментирует аналитик.

"Договоренности с ОПЕК не достигнуты. СМИ спекулируют на информации относительно того, что ОПЕК и Россия существенно разошлись по вопросу объема квоты, которую необходимо сократить в рамках продления соглашения", — отмечает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Он ожидает негативную реакцию на динамику внешних площадок, рынок акций РФ может снизиться в пределах 1,5% по основным бумагам. Биржи США закрыты, в связи с этим активность будет относительно невысокой, полагает он.

Снижение нефтяных котировок окажет давление на курс рубля в начале торгов среды, считает Вадим Иосуб из "Альпари". Ожидаемый дневной диапазон для доллара — 66,2-67,5 рубля, для европейской валюты — 75-76,6 рубля", — говорит Иосуб.

"Сегодня ожидаем выступление президента ЕЦБ Марио Драги и аукционы Минфина (25 миллиардов рублей). Курс рубля будет находиться в интервале 66,45-67,35", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы во вторник потеряли до 3,8% на фоне пессимизма инвесторов относительно торговых договоренностей США и Китая.

Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,17-0,44%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают на 0,53-1,73%: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,53%, гонконгский Hang Seng Index – на 1,73%, японский Nikkei 225 снизился на 0,53%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,83%.

Стоимость нефти колеблется на уровне 61,16 доллара за баррель по марке Brent (минус 1,48% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1299 доллара против 1,1291 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций закрылся в небольшом плюсе по основным индексам, не найдя сильных драйверов роста, отмечают эксперты рынка.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,09% — до 2443,38 пункта, индекс РТС — на 0,15%, до 1155,88 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 29 копеек – до 66,82 рубля, евро — на 38 копеек, до 75,8 рубля, следует из данных Московской биржи.