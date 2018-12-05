Последний день периода усреднения оказался весьма непростым для однодневного валютного свопа. ЦБ провел третий подряд депозитный аукцион тонкой настройки, а рамках которого банки пролонгировали депозиты на сумму 628 млрд руб. еще на один день. Между тем остатки средств на корсчетах банков были лишь чуть выше необходимого для соблюдения норматива объема, что подстегнуло вчера спрос на однодневные инструменты предоставления ликвидности. Еще одним фактором, оказавшим негативное влияние на уровень ликвидности в системе, стало сокращение объема привлечения в рамках однодневного репо с Казначейством (с 375 млрд руб. до 200 млрд руб.). В некоторой степени ситуацию смягчил запуск Казначейством операций однодневного валютного свопа, благодаря которым на рынок поступило 50 млрд руб. ликвидности. Хотя изначально в официальных комментариях говорилось о том, что Казначейство запустит ежедневные операции валютного свопа немного позже. Как бы то ни было, это помогло на некоторое время сдержать повышательное давление на ставку однодневного валютного свопа, однако во второй половине дня спрос на ликвидность вырос. Таким образом, ставка однодневного валютного свопа подскочила до уровня оффера ЦБ на отметке 8,5%, и банки заняли у регулятора 56 млрд руб. Ее средневзвешенное значение составило 7,47% (+18 бп за день). RUONIA в понедельник составила 7,28%, и вчера, вероятно, осталась на высоком уровне.

Сегодня стартует очередной период усреднения, что несколько ослабит давление на однодневные ставки. Сегодня в систему вернется 628 млрд руб., размещенных ранее на депозитах в ЦБ в рамках аукциона тонкой настройки, после чего остатки средств на корсчетах, по нашим расчетам, вырастут до 2,3–2,4 трлн руб. На этой неделе влияние бюджета на уровень ликвидности в системе, как мы полагаем, будет нейтральным, как следует из прогноза факторов ликвидности ЦБ. Между тем общая сумма средств, размещенных банками на недельных депозитах в ЦБ останется практически без изменений (1,33 трлн руб. против 1,36 трлн руб. на прошлой неделе), в то время как купонных облигаций Банка России с погашением в феврале банки купили всего на 68 млрд руб. Последние аукционы КОБР явно продемонстрировали, что банки не очень заинтересованы в оставшееся до конца года время размещать большой объем рублевой ликвидности в бумаги с погашением уже в следующем году. Судя по всему, в ближайшие недели банки, скорее всего, будут в большей мере использовать недельные депозиты, что обеспечит им дополнительную гибкость и предотвратит повышательное давление на однодневные ставки.

В остальных сегментах ценовые движения были относительно небольшими. Вслед за снижением 3-месячной ставки MosPrime на 1 бп (до 8,46%) ставки процентных свопов на некоторых отрезках кривой опустились на 2–3 бп. Кросс-валютные ставки торговались разнонаправленно: ставки NDF снизились на 4–7 бп, в то время как короткие ставки кросс-валютных свопов выросли на 2–6 бп.