На глобальных площадках снова снижается аппетит к риску. Оптимизм, доминировавший на рынках в понедельник, по итогам саммита G20, был черезмерным. В отсутствие четких деталей по торговым соглашениям между США и Китаем рынки снова поддались негативным настроениям.

Появление инвертированных участков в американской кривой доходности (5-летние доходности стали ниже 3-летних), традиционно воспринимаемое как один из предвестников рецессии, породило на рынке дополнительные страхи, став поводом для распродаж на американском фондовом рынке. Индекс S&P 500 потерял более 3%. В целом вчерашние торги проходили под знаком низкого аппетита к рисковым активам, на этой волне доллар восстанавливал свои позиции. Дополнительную поддержку доллару оказало выступление представителя ФРС Уильямса, который высказался в пользу дальнейшего повышения ставок на фоне устойчивой динамики американской экономики. Сегодня американские площадки частично закрыты в связи с трауром в США в день похорон Буша-старшего. Выступление главы ФРС Пауэлла отменено по той же причине.

Пара EURUSD, вероятно, сохранится в диапазоне 1.13-1.14.