Очередной обвал случился вчера на американском фондовом рынке. Более 3% потеряли DJI и SP500 и на 3.8% рухнул высокотехнологичный NASDAQ. Главная причина столь сильных распродаж – это отсутствие ликвидности. Помимо того, что ФРС каждый месяц изымает из системы по 60 млрд. долларов, несколько раз в месяц через размещения изымает деньги и Минфин США, поэтому при небольшом негативе, когда алгоритмические системы начинают продавать акции и лавина заявок на продажу летит в рынок, то встречного предложения просто не хватает. Подобную ситуацию мы уже видим четвёртый раз в этом году. Предыдущие столь быстрые обвалы были в феврале, апреле и октябре. И до тех пор, пока ФРС не перестанет забирать деньги из финансовой системы, рассчитывать на хороший рост на фондовых рынках не стоит. Пока же можно делать ставку на небольшой технический отскок американских индексов от текущих уровней, тем более, что новых проблем с ликвидностью на следующей неделе быть не должно. Сегодня в США выходной, и биржи будут закрыты, поэтому активность на фьючерсном рынке тоже будет пониженной.

Повод для существенного отскока может найтись в ближайшее время. Если вчера американских инвесторов напугал очередной “твит” Трампа, о том, что с Китаем есть только словестные договорённости, то уже сегодня утром глава Министерства торговли Китая дал понять, что они готовят рамочное соглашение и дорожную карту, и уже в ближайшее время анонсируют увеличение импорта из Америки. Более того, на следующей неделе, в рамках очередного съезда компартии Китая может быть объявлено о допуске американского капитала в некоторые сектора и сегменты экономики. Пока мы чётко видим готовность Китая пойти на уступки и как только она перерастёт в реальные действия, страхи относительно торговой войны быстро испарятся.

Стоит отметить, что сводный индекс азиатского региона сегодня хоть и закрылся в минусе, но никаких сильных распродаж ни в Китае, ни в Гонконге не было, биржевые индексы там просели в пределах 0.7%.

Торги на европейских площадках тоже начались с распродаж, но ситуация постепенно стабилизируется. Биржевые индексы на открытии теряли до 1.3%, но половину потерь уже отыграли.

Есть ещё один, возможно, позитивный момент. В четверг состоится выступления главы ФРС перед Конгрессом США, и, не исключено, что он опять намекнёт на скорое завершение цикла повышения ставки, что благоприятно должно сказаться на рынках акций.

Российские биржевые индексы тоже сегодня довольно стойко отреагировали на вчерашний обвал в Америке. Рублёвый индекс Московской Биржи к середине дня сократил потери до 0.7% и стабилизировался вблизи 2425 пунктов, а валютный РТС сократил потери до 0.9% и стабилизировался в районе 1145 пунктов. Большая часть российских акций торгуется в минусе, но потери незначительные, только Газпром и Сбербанк теряют более 1.5%. Главный же риск для российского рынка акций – это геополитика. Очень высока вероятность того, что до конца года будет ещё одна провокация со стороны Украины, и нельзя исключать введения новых санкций, которые уже готовят США.

Индекс промышленных металлов торгуется в небольшом минусе и ко вчерашнему закрытию теряет 0.5%. Цены на никель и палладий уверенно штурмуют новые высоты и сегодня растут ещё на 1.3%, а вот драгоценные металлы показывают более уверенную динамику. Цена тройской унции золота торгуется вблизи 1240$. Цены на нефть прибавляют 1%, но окончательно среднесрочный тренд на нефтяном рынке сформируется после встречи ОПЕК, которая пройдёт в четверг, 6 декабря.

Российская валюта в паре с долларом вторую неделю остается в узком диапазоне 66-67 рублей за американца, и пока нет существенных предпосылок для сильного движения в ту или иную сторону. Ситуация на рынке ОФЗ остаётся стабильной, но геополитические риски в любой день могут всё изменить. Сам индекс доллара находится под давлением, теряет 0.3% и торгуется вблизи 96.7.

До конца дня сохранится умеренно-негативный настрой инвесторов на всех фондовых рынках, поэтому биржевые индексы вряд ли сумеют завершить день на положительной территории.