Рубль с открытия Московской биржи ушел в плюсовую зону по отношению к евро и доллару и остался в ней до закрытия торгов. В США биржи были закрыты в связи с трауром по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему, поэтому на внутреннем валютном рынке трейдеры следили за нефтяным рынком и общим настроением к доллару США.

Именно повышение цены на нефть Brent с $60,79 до $63,26 за баррель позволило рублю отыграть большую часть потерь у иностранных валют. Аукцион Минфина закрепил результат покупателей российской валюты. На нем ведомство разместило ОФЗ на сумму 13,19 млрд руб. против запланированных 15 млрд руб. Я думаю, что новые продажи не открывались, а закрывались длинные позиции по доллару.

Нефть дорожала днем на новости, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить действие соглашения об ограничении добычи нефти еще на полгода — до конца июня 2019 года. По слухам, страны ОПЕК договорились понизить уровень добычи нефти на 1 млн. баррелей в день.

Новости и слухи оказывают краткосрочное влияние на рынок, поэтому спекулянты стали выходить из длинных позиций, не дожидаясь решения ОПЕК. В Азии баррель Brent подешевел на 0,87%, до $61,05. Возобновившееся снижение нефти окажет давление на российскую валюту на открытии.

На спот-рынке пара доллар/рубль торгуется на уровне 66,52 руб. Реакции на удешевление нефти не было. Думаю, участники рынка сейчас следят за тем, сможет цена на нефть пройти поддержку $60,57 за баррель или нет. Если сможет, то курс доллара вернется к уровню 67,80 руб. Если нет, курс доллара снизится до 66,25 руб. В паре евро/рубль границы диапазона сузились до 75,30 – 76,15 руб. Выход цены из него определит направление движения на 3 дня.