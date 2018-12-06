Рынок нефти продолжает отыгрывать колоссальный поток важнейший информации, и очевидно, что большинство инвесторов не справляется с эмоциональной нагрузкой и просто идут вслед за остальными. Баррель Brent утром в четверг снижается и торгуется около $61,08. При проходе ниже $61 открывается дорога к тесту $60, откуда недалеко до поддержки на уровнях $58,00-58,50.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ все-таки считает нужным ограничить добычу нефти, но ни объемы, ни условия этого неизвестны. Основные рыночные ожидания таковы: снижение суточной добычи на 1 млн баррелей в сутки сроком на 6 месяцев для всех стран-членов картеля и сторон, к ним примкнувших. Есть также мнение, что за точку отсчета (это основной элемент интриги) будут взяты уровни добычи нефти сентября-октября этого года. Для рынка, откровенно говоря, это не самый лучший расклад, потому что в начале осени производители качали нефть с увеличением мощности. Все условия будут обсуждаться сегодня на встрече ОПЕК в Вене.

США против контроля над производством внутри ОПЕК, но Штаты и не член картеля. Иран заявил, что не станет прислушиваться к общему решению, пока он под санкциями США. Россия и Саудовская Аравия плетут свои собственные «сети» в соответствии с внутренним интересами. Но очевидно, что нефть по $50 не выгодна никому, как не выгодно и заливать нефтяной рынок избытком сырья.

Сегодня для рынка черного золота будет нервный день с высокой степенью волатильности. Предполагаемый диапазон колебаний по Brent составит $59,15-$63,50. Учитывая, что львиная доля торгуемой нефти — это беспоставочные контракты, стоит воздержаться от резких движений на этой площадке в четверг.