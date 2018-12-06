Наблюдалась смешанная динамика. В первой половине дня рынок демонстрировал снижение, но оно было преодолено к вечеру. Лидерами роста на фондовом рынке стали акции Распадской (RASP:RX 130,25, +2,35%). Лидерами снижения стали акции X5 retail (FIVE:RX 1619, —2,91%). Пара USD/RUB вернулась в диапазон 66-67.

Комитет ОПЕК рекомендовал сократить добычу. По-прежнему, пока непонятно, какой объем сокращения добычи будет предложен. Наиболее жесткий вариант – 1,3 млн баррелей в сутки, в том числе 200-250 тыс. за счет России, может быть заблокирован. В то же время, вероятность более мягкого сокращения, вдвое ниже от указанных цифр, на мой взгляд, возможна, тогда реакция сырьевых и фондовых рынков будет позитивной. Но нельзя исключать и вероятности срыва подписания нового соглашения на фоне сопротивления Ирана, который ранее отказывался от сокращения своей добычи, а также позиции США, которые не ослабляют давление на картель. Тогда цена на нефть вновь может опуститься ниже $60 за баррель.

Торговля может быть достаточно волатильной. Больше шансов на рост на фоне новостей о ходе заседания ОПЕК, но не исключены и негативные сюрпризы. Лучше рынка, на мой взгляд, будут бумаги ГМК вследствие роста цены на палладий. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2400-2460 п. Ориентир по паре USD/RUB: 66,00-67,00.