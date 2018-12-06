Вчера индекс МосБиржи закрыл день без значительных изменений. Отечественные инвесторы сейчас нервничают по двум причинам. Первая причина — ситуация на американском рынке. С середины октября с.г. индекс DJIA находится в боковом коридоре, и непонятно в какую сторону будет выход из этого коридора и последующее энергичное движение. Аналитики Bank of America ждут скорого окончания бычьего рынка на рынке акций и облигаций. Вторая причина – цены на нефть. Из-за того что не было сильного разогревающего ралли перед встречами ОПЕК и ОПЕК+, делаем вывод, что нефтяная конъюнктура слаба. На графике нефти (Brent) есть сопротивление 65 – до него «нефтебыки» цену не дотянули – максимум последних дней 63,58. А раз нефтяная конъюнктура пока слаба, то особых стимулов инвестировать в российский фондовый рынок, имеющий нефтяной хребет, пока нет. Подробнее остановимся на второй причине…

В среду вечером цены на нефть демонстрировали снижение. Инвесторы пребывают в ожидании итогов встреч стран ОПЕК и ОПЕК+. Есть существенная вероятность того, что страны-участницы ОПЕК+ решат возобновить политику сокращения нефтедобычи, но с уверенностью этого утверждать нельзя. В среду состоялась встреча участников министерского мониторингового комитета, в который входят представители Саудовской Аравии и России. Комитет порекомендовал снизить объемы нефтедобычи с уровней, достигнутых в сентябре-октябре, причем российская сторона согласилась с тем, что сокращение добычи необходимо, сообщил министр нефти Омана. В четверг состоится официальное заседание ОПЕК, а в пятницу – еще одна встреча ОПЕК+.

С другой стороны, Владимир Путин на днях сказал, что цена нефти в 60 долларов нашу страну устраивает. А министр нефти Саудовской Аравии выразил сомнения насчет того, что соглашение о сокращении добычи будет достигнуто (Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в регионе).

Согласно вышедшему вчера докладу от S&PGlobalPlatts, в ноябре нефтедобыча в странах ОПЕК выросла по сравнению с прошлым месяцем на 40 тысяч баррелей в день – до 33,08 млн б/д. Добыча в Иране упала по причине санкций США, но выросла добыча в Саудовской Аравии и в Объединенных Арабских Эмиратах. Тем временем, Дональд Трамп усиливает давление на ОПЕК своими твитами в целях предотвратить сокращение добычи. В среду в своем твиттере Трамп написал: «Надеюсь, что ОПЕК продолжит добывать нефть так, как добывает, и не будет сокращать добычу. Мир не хочет, чтобы цены на нефть росли, и ему это не нужно!».

Делаем ставки на итоги встреч 6 и 7 декабря! Согласно разработанному CMEGroup индикатору OPECWatch, по данным на вечер среды, вероятность «небольшого сокращения добычи» по итогам встречи 6 декабря составляла 62,4%, против 59,2% во вторник вечером. Вероятность, что сокращение добычи будет маленьким или его вообще не будет, составляла 37,6%. Ну и на сладкое, прогноз по ценам на нефть от Bank of America. По прогнозу аналитиков этого банка, средняя цена на нефть Brent в 2019 году составит $70 за баррель, а на WTI – $59 за баррель. Обращаю внимание на то, что сегодня на день позже обычного выйдет статистика по объемам запасов нефти в США от Управления по энергетической информации при министерстве энергетики. Все предыдущие 10 недель запасы росли и тоже нервирующий момент для инвесторов.

Пока не будет ясности с решениями ОПЕК и ОПЕК+ (6-7 декабря) инвесторы не будут покупать российские акции «широким фронтом». Сейчас инвесторы покупают преимущественно акции с высоким дивидендным потенциалом.