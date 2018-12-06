Внешний фон перед открытием российского рынка сегодня оцениваем как нейтральный. Инвесторы вновь будут сосредоточены на проходящей в Вене встрече участников соглашения по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+. Мониторинговый комитет в ходе вчерашнего обсуждения рекомендовал сократить добычу, но вновь не обозначил точные объемы. На наш взгляд, это довольно негативный сигнал, который вместе с рядом других факторов показывает, что итоговое решение может не оправдать ожиданий участников рынка, поэтому нефть находится под давлением в последние часы. Сегодняшний день является самым важным, так как должен быть озвучен план добычи на 2019 год.

Судя по предварительным комментариям делегатов встречи, рассматриваются два основных варианта, оба из которых не располагают к покупкам нефти. Первый заключается в простом продлении действующего соглашения еще на 1 год, при этом растущие объемы добычи в США и поставки из Ирана выше ожидаемого в расчет не берутся. Такое решение возможно только в том случае, если понимания не будет вовсе. Второй, более вероятный, предполагает сокращение добычи на 6 месяцев с января. Ключевой вопрос – кому и на сколько сокращать. Мы считаем, что если объемы снижения составят 1.3 млн. баррелей в сутки, нефть имеет шансы на укрепление до 64-65 по Brent. Все, что меньше этих значений, приведет к консолидации вблизи 60-61, либо дальнейшему снижению. По информации Bloomberg, ряд стран хочет сокращения менее чем на 1 млн. бар. в сутки, в том числе, вероятно, и Россия, которая не готова принять на себя снижение в 300 тыс. бар., что было бы необходимо для достижения итоговой цифры 1.3 млн. Из-за вчерашнего дня траура в США, недельные данные по запасам, которые уже 10 недель подряд только увеличиваются, будут опубликованы сегодня

Аукцион по размещению ОФЗ вчера показал наличие спроса на «длинные» бумаги – облигации с погашением в 2029 году были размещены полностью, а серия с погашением в 2024 лишь наполовину, что отчасти неожиданно. Участники рынка оптимистично настроены и, видимо, не ждут обострения санкций в ближайшие месяцы, что позитивно сказывается на рубле.

Торги по российским индексам начнутся в незначительном минусе на фоне коррекции нефти и падения азиатских рынков, которое связано с задержанием в Канаде финансового директора Huawei. Это может привести к обострению отношений США и Китая. Пекин уже выразил недовольство по этому поводу. Повышенные объемы торгов наблюдаются по акциям «Аэрофлота». Спекулятивно бумаги могут быть интересны, особенно в случае падения нефти.