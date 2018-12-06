Российский рынок акций и рубль откроются в четверг снижением на ухудшении внешнего фона. Падение азиатских площадок и снижающиеся котировки нефти окажут давление на отечественный рынок акций. В то же время участники рынка будут ждать новостей с заседания ОПЕК.

ПРОГНОЗЫ

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ожидает негативного открытия индекса Мосбиржи с существенным понижением в пределах 0,5-1%, вблизи отметки 2420-2430 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2410, 2400 пунктов, значимыми сопротивлениями останутся отметки 2450, 2460 пунктов, указывает он.

"В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет сильное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Скорее всего, он вернется к уровням своего открытия в среду. Позднее вероятен переход указанного индекса в состояние волатильной консолидации", — комментирует аналитик.

"Торговля может быть достаточно волатильной. Больше шансов на рост на фоне новостей о ходе заседания ОПЕК, но не исключены и негативные сюрпризы. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2400-2460 пунктов", — отмечает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Обвал азиатских рынков и утреннее снижение нефтяных котировок не сулит ничего хорошего в начале торгов на российском фондовом рынке, который откроется, вероятнее всего, снижением, полагает Вадим Иосуб из "Альпари". Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2420-2470 пунктов, по индексу РТС — 1140-1165 пунктов, прогнозирует он.

"Утреннее снижение нефтяных котировок в направлении 61 доллар за баррель марки Brent может оказать давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 65,9-67,2 рубля, для европейской валюты — 74,8-76,3 рубля", — говорит Иосуб.

"Все внимание инвесторов на нефть. Основным событием сегодняшнего дня станет заседание ОПЕК, где будет обсуждаться рекомендация мониторингового комитета ОПЕК+ о снижении объёмов добычи. Курс рубля будет находиться в интервале 66,25-66,95", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные биржи Европы завершили торги среды в минусе, при этом лидером снижения стал британский индекс FTSE на опасениях вокруг голосования по Brexit на следующей неделе. Парламент Великобритании 11 декабря, после нескольких дней дебатов, проголосует по соглашению с ЕС о Brexit.

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) значительно снижаются в четверг на фоне сообщений о задержании в Канаде финансового директора Huawei Technologies.

Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,17-0,44%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают на 0,53-1,73%: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,53%, гонконгский Hang Seng Index — на 1,73%, японский Nikkei 225 снизился на 0,53%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,83%.

Стоимость нефти марки Brent снижается на 1,06%, до 60,91 доллара за баррель.

Курс евро колеблется на уровне 1,1335 доллара против 1,1342 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций закрылся разнонаправленно на фоне кратковременного роста стоимости нефти в район 63 долларов за баррель, отмечают эксперты рынка.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос 0,09% — до 2445,55 пункта, индекс РТС снизился на 0,25%, до 1153 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 25 копеек — до 66,57 рубля, евро — на 27 копеек, до 75,53 рубля, следует из данных Московской биржи.