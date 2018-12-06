С началом очередного периода усреднения резервов ставка однодневного валютного свопа немного снизилась, но осталась выше средних значений за последние пару месяцев. Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа вчера опустилась на 11 бп (до 7,35%), однако закрытие произошло на более высокой отметке в 7,68% в результате небольшого давления, возникшего к концу дня. Ставка RUONIA во вторник повысилась до 7,41% (+13 бп), и вчера, как мы полагаем, вряд ли снизилась больше чем на 10 бп. Ставки на межбанке по операциям репо под залог большинства ОФЗ снизились на 10–20 бп и на данный момент торгуются в пределах 6,9–7,2%. Обычно банки активно привлекают однодневную ликвидность в начале периода усреднения, а по мере восстановления запаса ликвидности спрос на нее постепенно ослабевает. Теоретически, на следующей неделе в банковскую систему могут поступить новые средства в результате погашения декабрьских купонных облигаций Банка России на сумму 916 млрд руб., но пока этого не произошло, банки, вероятно, продолжат полагаться на финансирование от Федерального казначейства. Это подтверждает высокий спрос на все инструменты ликвидности, которые предлагает Казначейство, наблюдавшийся вчера: банки выбрали почти весь лимит на аукционе однодневного репо, заняв 395 млрд руб., еще 10 млрд руб. привлекли на 6-месячные депозиты (вся сумма, предложенная Казначейством), а также с легкостью «переварили» весь лимит по операциям валютного свопа (50 млрд руб.).

Остальные ставки торговались разнонаправленно, но в узком диапазоне. Кросс-валютные ставки снизились на 2–4 бп, в то время как месячная ставка NDF опустилась на 14 бп (до 5,97%) вслед за динамикой ставки овернайт. Большинство ставок процентных свопов, наоборот, повысились на 1–2 бп, в том числе 2-летняя ставка приблизилась к отметке 9,4%.