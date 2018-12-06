Созданы предпосылки для повышения ставки ЦБ в декабре
Минфин направит в декабре на покупку иностранной валюты 366 млрд руб. По текущему курсу это составляет около 5,5 млрд долл. Конвертация будет проходить в ежедневном режиме с 7 декабря по 14 января, объем дневных покупок составит 17,4 млрд руб. Объем средств, направляемых на конвертацию в декабре, ниже, чем был в августе–ноябре из-за снижения нефтяных котировок и укрепления рубля с минимумов сентября, рублевая цена барреля нефти сейчас значительно снизилась. При этом все конверсионные операции по-прежнему осуществляются вне рынка. Таким образом, объем отложенных интервенций к концу года составит примерно 2 трлн руб., или почти 30 млрд долл. ЦБ рассматривает возможность возобновления интервенций на валютном рынке с 15 января. Впрочем, тогда могут начаться лишь регулярные интервенции, решение же по компенсационным будет принято отдельно, и Центробанк может растянуть их до 2021 г. Тем не менее возобновление интервенций усилит отток валюты из банковской системы, увеличит давление на рубль, а также может потребовать от ЦБ дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.
Инфляция за неделю с 27 ноября по 3 декабря выросла до 0,2%. Накопленная с начала года инфляция составила 3,5%, годовая – вплотную приблизилась к отметке в 4%. Вполне вероятно, что недельная инфляция вернется к отметке в 0,1%, ускорение в начале декабря могло быть вызвано ростом тарифов в ряде регионов. Тем не менее по итогам 2018 г. инфляция вряд ли окажется ниже 4,0%, а в начале следующего года – ускорится еще сильнее из-за повышения НДС. Все это создает предпосылки для повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ.
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