Сегодня в Вене состоится 175-я встреча ОПЕК, в рамках которой члены картеля примут решение относительно дальнейшего регулирования рынка. Ранее президент России заявил, что в рамках саммита «Большой двадцатки» ему удалось достичь договоренностей с принцем Саудовской Аравии о дальнейшем сокращении добычи, что спровоцировало рост котировок.

В среду состоялось заседание мониторингового комитета ОПЕК+, по итогам которого было рекомендовано продлить сделку еще на полгода и сократить добычу, отталкиваясь от сентябрьского-октябрьского уровня производства. Напомню, что в сентябре 2018 года суммарная добыча стран членов ОПЕК составила 32,76 млн баррелей в сутки, в октябре добыча достигла 32,90 млн баррелей в сутки. Объем, на который необходимо сократить квоту обсуждается, предложения разнятся от 0,5 до 2 млн баррелей в сутки.

На наш взгляд, решение о продлении сделки с большой долей вероятности будет принято. Это выгодно большинству ее участников, в частности России, Саудовской Аравии, Венесуэле и Арабским Эмиратам, так как экономика стран строится на доходах от экспорта углеводородов. Для России участие в сделке имеет двоякий эффект. С одной стороны, от сокращения добычи растет цена, страна получает сверхдоходы от продажи нефти, с другой – мы не можем конкурировать с США за первое место по объемам добычи, так как связаны обязательствами. Однако в условиях экономических трудностей дополнительные доходы для страны очевидно на первом месте.

По нашим прогнозам, соглашение будет продлено на полгода, предполагаемый объем сокращения добычи сырья составит 1 млн баррелей. Особые условия будут предусмотрены для Ирана, Ливии, Нигерии и Венесуэлы. Реакция рынка будет сдержанной, так как итоги во многом предсказуемы. Быстрого восстановления цен ждать не стоит. В лучшем случае до конца года цена на нефть марки Brent вернется в район $64-67 за баррель.