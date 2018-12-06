Внешний фон продолжает ухудшаться. Утренние новости об аресте финансового директора Huawei дополнились обвалом нефти. Слухи из Вены говорят о том, что участники соглашения OPEC+ могут договориться лишь о незначительном сокращении добычи. Плюс к этому сохраняется санкционная риторика против РФ. Естественно, что заявления премьер-министра Д. Медведева о запасе резерва у отечественной экономики пока не могут компенсировать волну пессимизма. В лидерах падения вновь два главных объекта возможных ограничений – Сбербанк и «Газпром», чьи акции теряли более 2%. Потери более 3% показали акции «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти» на ожиданиях, что предел снижения котировок нефти ещё не достигнут. В плюсе были привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза», которые часто рассматривают в качестве защитного инструмента от ослабления рубля. В целом преимущество падающих акций над растущими было подавляющим.

Рубль также слабел, реагируя на нефть и на ухудшение внешнего фона. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4010 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,67%, недельная осталась на уровне 7,78%, а месячная поднялась до 8%. В случае ухудшения ситуации на рынке и более динамичного ослабления рубля заметно повысится вероятность того, что ЦБ РФ на своём декабрьском заседании примет решение о повышении ставки. Рубль далеко не единственная сырьевая валюта, которая демонстрировала ослабление. NZD, CAD, AUD теряли от 0,4% до 0,85% против доллара США. Перспективы срыва переговоров США и Китая вкупе с возможным продолжением негативной динамики в нефти обещают сложные времена для сырьевого рынка и бюджетов, которые от него зависят.

Европейский Stoxx 600 индекс упал до минимальных значений с декабря 2016 года на перспективах срыва переговоров США и Китая после ареста финансового директора Huawei по обвинению в нарушении санкционного режима против Ирана. Наиболее сильное давление наблюдалось в секторах добычи сырья и технологиях. Трейдеры в Европе уже шутят, что в этом году Санта будет разъезжать на медведях, а не на оленях. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подросла до 2,9%, по аналогичным германским бондам упала до 0,253%, а по итальянским выросла до 3,136%. И немного статистики. Германские производственные заказы выросли за октябрь на 0,3% при ожиданиях снижения на 0,4%.

Главное событие для нефти происходит в Вене, где участники соглашения OPEC+ пытаются возобновить действие договорённостей. Однако слухи в финансовых СМИ говорят о том, что позиция РФ остаётся главным барьером для принятия значимого решения. Накануне было известно о том, что Москва предлагала своё участие на уровне 140 тыс. бар. сокращения производства. В OPEC рассчитывали на 250-300 тыс. Надежды на более сильное соглашение почти развеялись после того, как министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид Ал-Фалих заявил, что вполне будет достаточно сокращения на 1 млн бар. в сутки. Рынку данного сокращения явно недостаточно и котировки Brent могут закрепиться в диапазоне $50-60 за баррель.

Фьючерсы на американские индексы указывают на падение рынка от 1,6% в S&P 500 до 2,1% в NASDAQ. Четверг также будет насыщенным статистикой днём. Выйдут данные по занятости в частном секторе, производительности и стоимости труда, индексы деловой активности и отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Неожиданная перспектива срыва переговоров США и Китая может усилить потери индексов, превратив рождественское «ралли» в «медвежью» гонку. Отечественный рынок в большей степени реагирует на перспективы дальнейшего падения котировок нефти, если участники соглашения OPEC+ договорятся лишь о символическом снижении добычи.