Впервые с начала 2007 года доходность двухлетних казначейских обязательств США превысила доходность пятилетних облигаций. История глобальных финансовых рынков свидетельствует о том, что после переломного момента в предкризисном развитии событий проходит в среднем 12–24 месяцев. За этим следует наиболее тяжелый этап, и рынок достигает дна.

Во время кризиса резко повышается доходность сравнительно долгосрочных облигаций, а спред обычно расширяется. Когда спред между доходностью краткосрочных и долгосрочных КО США достигает максимума, рынок начинает восстанавливаться.

Промежуточный период между переломным моментом и локальным дном, после которого начинается разворот, обычно достигает восьми лет, однако в нашем случае он продолжается уже 10 лет. В этой связи, есть основания полагать, что он будет тянуться еще полтора–два года, т. е. в общей сложности составит 12 лет. Это будет самым продолжительным периодом роста в рамках бизнес-цикла. Отметим, что сейчас мы наблюдаем самый продолжительный период экономического роста.

Впрочем, этот индикатор нельзя рассматривать как абсолютно бесспорный критерий. На графике ниже показано, что в 1998 году спред между длинным и коротким участками кривой доходности КО США сократился впервые за восемь лет, однако масштабного кризиса сразу после этого не было – “пузырь доткомов” на американском рынке лопнул лишь четыре года спустя.

Следовательно, сокращение спредов между доходностью коротких и длинных КО США следует рассматривать лишь как индикатор настроений участников рынка. Он помогает понять, каковы ожидания инвесторов и насколько они опасаются замедления глобального экономического роста.

Соответственно, такой финансовый актив как “денежные средства и их эквиваленты” с начала года обеспечил 2%-ю доходность (по индексу S&P US Treasury Bill 3-6 Month). При этом доходность вложений в золото и инвестиционного портфеля с классической структурой (60% облигаций и 40% акций) с начала 2018 года была отрицательной; в частности, инвестиции в золото генерировали доходность на уровне минус 5%.

Обычно на доходность “денежных средств и их эквивалентов” положительно влияет повышение процентных ставок. В такой ситуации они растут вслед за динамикой ставки федеральных фондов. Кроме того, на доходность “денежных” портфелей позитивно влияет нервозность среди инвесторов, когда они опасаются убытков на других рынках и “уходят в кэш”.



