Инфляция в ноябре, согласно свежим данным Росстата, продолжает ускоряться. В ноябре индекс потребительских цен по сравнению с октябрем вырос на 0,5%, хотя в октябре цены подросли по сравнению с сентябрьским значением только на 0,4%.

Семимильными шагами ускоряется годовая инфляция: за ноябрь она выросла на 3,8% к ноябрю 2017 года, а с начала 2018 года поднялась на 3,4%. В предыдущем месяце рост годовой инфляции составлял только 3,5%, так что в ноябре потребительские цены прибавили ещё 0,3 процентных пункта., а это рост немалый.

По-прежнему цены на непродовольственные товары и стоимость услуг является драйвером инфляции. Но и продовольствие не отставало: за ноябрь сильно подорожали в годовом исчислении сахар-песок (на 23%), яйца куриные (на 13%), мясо и птица (на 8,4%). Причиной такого резкого скачка цен на сахар осенью стал, по всей видимости, низкий урожай сахарной свеклы, а яиц и мяса птицы – подорожание кормов.

А как поживал в ноябре наш дорогой бензин, который правительство усиленно пыталось сделать не слишком дорогим? В годовом исчислении за ноябрь он подорожал на 11,3%, однако по сравнению с октябрем, согласно Росстату, цены на автомобильный бензин выросли всего на 0,2%. То есть усилия правительства в целом принесли результат. Однако в группе непродовольственных товаров инфляция сильно задела табачные изделия, подорожавшие в годовом исчислении на 10% и стройматериалы (рост почти на 5%).

Близится Новый год, а после новогодних каникул – отчет по декабрьской и годовой инфляции за 2018 год. Вероятнее всего, мы увидим годовую инфляцию примерно на уровне 4,0-4,1%. Хотя простой покупатель к официальной статистике отнесется, конечно, скептически.