Нефтяной рынок к финалу недели сохраняется под давлением «медведей», и пока нет фактов от ОПЕК, качка цен с высокой амплитудой продолжится.

Статистика Минэнерго США, вышедшая накануне, существенно отличается от того, что раньше показал API. За неделю к 30 ноября запасы нефти в США упали на 7,32 млн баррелей, запасы бензина и дистиллятов ощутимо выросли. Загруженность НПЗ — нас интересовал этот параметр — сократилась на 0,1%, в то время как добыча нефти осталась без изменений на уровне рекорда в 11,7 млн баррелей в сутки. Таким образом, десять недель подряд запасы черного золота росли, а на одиннадцатую – снизились. Отчет Американского института нефти, напомню, демонстрировал рост запасов сырья на 5,36 млн баррелей.

Но основная интрига не в этом. ОПЕК ждет министра энергетики России Александра Новака, который полетел за консультациями в Санкт-Петербург из Вены и должен вернуться обратно с решением, готова ли Россия присоединиться к решениям ОПЕК+ снизить добычу примерно на 1,0-1,1 млн баррелей в день. Это что-то новое в процессах принятия решений картелем и странами, к нему примкнувшими. Позиция России тут становится все более серьезной и значимой, но с ответами тянуть все-таки не стоит.

Совещание ОПЕК будет идти и сегодня, поэтому биржевая волатильность остается в силе. Баррель Brent утром в пятницу падает на 0,8% и стоит $59,59, при пробое отметки $59 откроется дорога к $58,00-$58,50.