Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня в отсутствие сильных сигналов. Саммит ОПЕК+ продолжит оказывать влияние на нефтяные котировки и соответственно — на динамику курсовой стоимости российских активов.

ПРОГНОЗЫ

В начале торгов возможна консолидация рынка акций немногим ниже 1150 пунктов по индексу РТС, считает Антон Старцев из компании "Олма".

В течение дня заметно повлиять на ход торгов могут решения стран ОПЕК+ в отношении продления соглашения об ограничении добычи, добавил он.

Сегодня торги рублем могут начаться, вслед за нефтью, небольшим снижением, а далее в фокусе рынка будет оставаться встреча ОПЕК+ и ее влияние на нефтяные цены, полагает Вадим Иосуб из "Альпари".

"Вечером мировые валютные рынки будут следить за статистикой с рынка труда США за ноябрь. Ожидаемый дневной диапазон для доллара — 66,2-67,5 рубля, для европейской валюты — 75,3-76,9 рубля", — оценил он.

Прогноз по курсу доллара на сегодня: 66,40-66,15 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США в понедельник преимущественно снизились — на 0,2-0,3% на фоне скандала вокруг китайской компании Huawei.

Фьючерсы на американские индексы снижаются с утра на 0,1-0,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пределах 0,8%, японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снизился на 0,1%.

Стоимость нефти снижается на 1,1%, до 59,42 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро колеблется на уровне 1,1368 доллара против 1,1377 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в четверг упал вслед за основными мировыми фондовыми рынками. Новая мощная волна снижения нефтяных котировок поддержала давление на стоимость российских активов.

К закрытию рублевый индикатор Мосбиржи снизился на 1,36% — до 2412,31 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,64% до 1134,07 пунктов.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга повысился на 30 копеек — до 66,87 рубля, евро — на 57 копеек, до 76,10 рубля, следует из данных Московской биржи.