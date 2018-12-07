По данным Росстата, инфляция в ноябре ускорилась до 3.8% г/г с 3.5% г/г месяцем ранее. Однако, ускорение оказалось более сдержанным, чем показывала недельная статистика (4.04% г/г). Главным драйвером для ускорения цен стал стремительный рост цен на продукты питания (с 2.7% г/г до 3.4% г/г), в то время как цены на товары длительного пользования выросли незначительно (с 4.1% г/г до 4.2% г/г), демонстрируя устойчивость к динамике валютного курса и возросшим инфляционным ожиданиям. Рост цен на услуги замедлился с 4.0% г/г до 3.8% г/г.

Длительный период снижения продовольственных цен вплоть до ноября 2017 года выявило существенный эффект базы для инфляции ноября текущего года. Однако рассчитываемый нами показатель базовой инфляции (искл. регулируемые цены, продукты питания и бензин) сохранился неизменным по отношению к октябрю на уровне 3.4% г/г. При этом, трехмесячных темп роста цен с коррекцией на сезонность снизился с 4.05% г/г до 3.85% г/г. Подобная расстановка сил указывает на умеренное влияние потребительного спроса, а также близость текущих темпов прогнозу Банка России, озвученных в сентябре (3.8%-4.2% г/г).

Опасения регулятора может вызывать лишь высокая зависимость инфляционных ожиданий от цен на продукты питания, особенно быстрого возвращения показателя к отметке 10% г/г. Возможно в этой связи Э.Набиуллина неделей ранее заявила о беспокойстве регулятора по поводу приближения инфляции к цели с опережением прогнозов, что может потребовать «превентивного» повышения ставки. В подобных условиях нельзя игнорировать вербальный сигнал: хотя он может быть трактован некорректно, он может оказаться сильнее формального подхода, основанного на статистике. Тем более, на первый план 14 декабря выйдет детализация плана по возобновлению валютных интервенций с 15 января, и он будет иметь решающее значения для траектории рубля и понимания необходимости «балансирующего» ужесточения монетарной политики.

В общем итоге у нас остаётся много сомнений относительно коммуникации Банка России по поводу предстоящего решения. У Банка России сейчас большой выбор доступных комбинаций масштаба изменения ключевой ставки и объема покупок валюты. На данном этапе мы видим вероятность 60% повышения ключевой ставки на 25бп на ближайшем заседании с полноценным возобновлением покупок валюты на открытом рынке, и лишь 40% вероятность сохранения ставки неизменной в комбинации с частичным возвращением интервенций на открытый рынок.