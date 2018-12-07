Российские евробонды в четверг оказались под давлением внешних факторов. В первую очередь стоит отметить, что настроения на рынке в целом были негативными из-за продолжающегося противостояния США и Китая (однако еврооблигации других стран ЕМ завершили вчерашнюю сессию в среднем нейтрально). Кроме того, давление оказывало и падение цен на нефть, вызванное тем, что ОПЕК пока не удалось достичь соглашения о снижении добычи. Вчера днем нефтяные котировки опускались до 58,5 долл./барр., но потом все же подросли до 60,3 долл./барр. В результате длинные суверенные выпуски РФ потеряли примерно по 0,8 п.п. от номинала, однако RUSSIA’47 (YTM 5,8%) вечером смог восстановить часть потерь, закрывшись в итоге в минусе на 0,4 п.п. Среднесрочные бумаги вчера подешевели на 0,1–0,3 п.п., а хуже других смотрелся RUSSIA’28 (YTM 5,1%) – он потерял 0,7 п.п. от номинала. Пятилетний CDS-спред России вчера расширился всего на 2 б.п. до 162 б.п. Сегодня состоится заседание ОПЕК+, на котором совместно с Россией может быть принято решение о сокращении добычи, что способно вызвать значительные движения цен на нефть, и в ближайшее время это может стать определяющим фактором для динамики российских бумаг.

Корпоративные евробонды торговались в среднем нейтрально. В корпоративном сегменте такого падения, как у суверенных бумаг, не наблюдалось, в среднем по рынку динамика была нейтральной. Так, в нефтегазовом секторе котировки евробондов менялись незначительно, в пределах 0,1 п.п., и только длинные выпуски Газпрома снизились в цене на 0,2–0,3 п.п. Бумаги госбанков в цене также менялись слабо, лишь суборды Сбербанка подешевели на 0,1–0,2 п.п., сдержанную динамику показывали и субординированные выпуски частных банков. В металлургическом секторе отметим евробонд Петропавловска POGLN’22 (YTM 16,6%) – он прибавил 0,5 п.п. от номинала, а за неделю подорожал на 1 п.п., что стало реакцией на сообщения компании о начале тестирования автоклава, и, если компании удастся успешно завершить строительство, это может стать позитивным сигналом для еврооблигаций POGLN’22. В транспортном секторе изменения котировок были минимальными, лишь выпуск SCFRU’23 (YTM 6,3%) отличился ростом на 0,2 п.п. Сегодня внешний фон скорее слабо негативный: цены на нефть вновь движутся вниз, доходность UST10 меняется слабо. Азиатские рынки – в плюсе, фьючерсы на американские индексы дешевеют.