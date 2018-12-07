Рубль сдержанно снижается в основных валютных парах в ходе утренних торгов. Основным фактором, оказывающим давление на российскую валюту, локально выступает неопределенность исхода встречи ОПЕК+. Валюты развивающихся рынков сегодня демонстрируют преимущественно умеренную позитивную динамику в паре с долларом США. Американская валюта накануне ослабила позиции на Forex, после того как ADP опубликовала более слабые данные по рынку труда, чем ожидалось. Однако официальная статистика по рынку труда США, которая будет опубликована сегодня в 16.30 мск, как ожидается, отразит сильные данные, что поддержит доллар. Рубль во второй половине дня будет реагировать на итоги встречи ОПЕК+, которое по нашим оценкам вряд ли даст существенные поводы для оптимизма. Краткосрочными ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 66.4-67.5.

Неопределенность исхода сделки ОПЕК+ продолжает оказывать давление на нефтяные цены. Основные контракты на "черное золото" в утренние часы сохраняют негативную динамику, отражая опасения участников рынка относительно перспектив сделки ОПЕК+. Накануне министр энергетики Саудовской Аравии выразил неуверенность в том, что членам ОПЕК+ удастся достичь соглашения о сокращении добычи нефти. Предложение снизить производство членами сделки (предварительно на 1 mbd) остается в подвешенном состоянии. В качестве основного препятствия по достижению соглашения саудовская сторона назвала несогласие России пойти на существенное сокращение. РФ готова сократить собственную добычу максимум на 150 tbd в первые три месяца 2019г. с возможностью пересмотреть этот объема в дальнейшем.

Мы полагаем, что членам сделки ОПЕК+ все же удастся достичь компромисс и заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Однако нефтяные цены смогут извлечь лишь ограниченный позитив из такого решения, учитывая меньшие объемы сокращения добычи, чем ожидалось ранее, а также более короткий срок действия нового соглашения. О решении ОПЕК+, как ожидается, станет известно сегодня во второй половине дня.